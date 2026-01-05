立院內政委員會赴雲林會勘　莿桐育仁國小通學路全面升

▲立法院內政委員會實地會勘莿桐育仁國小通學步道改善工程，了解未來施工規劃。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

立法院內政委員會今（5）日赴雲林進行地方建設考察，會勘莿桐鄉育仁國小通學步道改善工程。這條緊鄰校園與社區活動中心的道路，長年是學童、家長與長者每日必經之路，卻也因人車混行而潛藏風險。中央與地方此次攜手投入近910萬元經費，全面盤點，盼打造一條兼顧安全、美感與社區使用的友善通學廊道。

立法院內政委員會今日到雲林縣考察「莿桐鄉育仁國小通學步道改善工程」，立法委員張嘉郡、高金素梅、內政部國土管理署署長吳欣修，以及莿桐鄉長廖秋蓉等人共同出席會勘。張嘉郡表示，育仁國小周邊緊鄰甘厝、甘西社區活動中心，是學童上下學、居民散步與長輩往返活動中心的重要路段，改善通行安全刻不容緩。

張嘉郡指出，她向內政部國土管理署成功爭取「永續提升人行安全計畫」補助，總經費達九百零八萬八千元，將針對校園周邊人行空間進行系統性改善。此次工程重點包括拓寬既有實體人行道，最寬可達約七點五公尺，同時改善周邊道路及標線型人行道，全長約一百九十五公尺，讓人行動線更加清楚，也提升整體通行品質。

張嘉郡說明，設計過程中特別與校方協調，將原有校園圍牆退縮兩公尺，釋出的空間規劃為家長接送區，不僅能降低上下學尖峰時段的交通衝突，也能落實人車分流，減少孩子在車陣中穿梭的風險。在景觀與安全並重的考量下，新設圍牆採格柵式透空設計，搭配校門口壓花地坪，讓校園界線不再封閉生硬，而是更為開放、明亮。

通學步道的角色不只服務學生，未來也將串聯社區活動中心的動線，並針對標線型人行道增設保護設施與速限管理，讓行人、自行車與車輛在有限空間中能夠彼此尊重、和諧共存。同樣參與考察的立委高金素梅表示，張嘉郡長期關注基層需求，積極替地方爭取建設與經費，此次育仁國小通學步道改善，是馬年開春在雲林落實的重要建設之一，也展現中央與地方合作推動人本交通的成果。

張嘉郡強調，教育是百年大計，孩子每天平安上學，是政府不可推卸的責任。她感謝國土管理署與縣府團隊的支持，期待工程完工後，不僅能改善學童通行安全，也為莿桐鄉打造更宜行、宜居的生活環境，讓人本交通理念真正走進社區日常。

