地方 地方焦點

立院內政委員會赴雲林會勘　莿桐育仁國小通學路全面升

▲立法院內政委員會實地會勘莿桐育仁國小通學步道改善工程，了解未來施工規劃。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲立法院內政委員會實地會勘莿桐育仁國小通學步道改善工程，了解未來施工規劃。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

立法院內政委員會今（5）日赴雲林進行地方建設考察，會勘莿桐鄉育仁國小通學步道改善工程。這條緊鄰校園與社區活動中心的道路，長年是學童、家長與長者每日必經之路，卻也因人車混行而潛藏風險。中央與地方此次攜手投入近910萬元經費，全面盤點，盼打造一條兼顧安全、美感與社區使用的友善通學廊道。

立法院內政委員會今日到雲林縣考察「莿桐鄉育仁國小通學步道改善工程」，立法委員張嘉郡、高金素梅、內政部國土管理署署長吳欣修，以及莿桐鄉長廖秋蓉等人共同出席會勘。張嘉郡表示，育仁國小周邊緊鄰甘厝、甘西社區活動中心，是學童上下學、居民散步與長輩往返活動中心的重要路段，改善通行安全刻不容緩。

張嘉郡指出，她向內政部國土管理署成功爭取「永續提升人行安全計畫」補助，總經費達九百零八萬八千元，將針對校園周邊人行空間進行系統性改善。此次工程重點包括拓寬既有實體人行道，最寬可達約七點五公尺，同時改善周邊道路及標線型人行道，全長約一百九十五公尺，讓人行動線更加清楚，也提升整體通行品質。

張嘉郡說明，設計過程中特別與校方協調，將原有校園圍牆退縮兩公尺，釋出的空間規劃為家長接送區，不僅能降低上下學尖峰時段的交通衝突，也能落實人車分流，減少孩子在車陣中穿梭的風險。在景觀與安全並重的考量下，新設圍牆採格柵式透空設計，搭配校門口壓花地坪，讓校園界線不再封閉生硬，而是更為開放、明亮。

通學步道的角色不只服務學生，未來也將串聯社區活動中心的動線，並針對標線型人行道增設保護設施與速限管理，讓行人、自行車與車輛在有限空間中能夠彼此尊重、和諧共存。同樣參與考察的立委高金素梅表示，張嘉郡長期關注基層需求，積極替地方爭取建設與經費，此次育仁國小通學步道改善，是馬年開春在雲林落實的重要建設之一，也展現中央與地方合作推動人本交通的成果。

張嘉郡強調，教育是百年大計，孩子每天平安上學，是政府不可推卸的責任。她感謝國土管理署與縣府團隊的支持，期待工程完工後，不僅能改善學童通行安全，也為莿桐鄉打造更宜行、宜居的生活環境，讓人本交通理念真正走進社區日常。

▲立法院內政委員會實地會勘莿桐育仁國小通學步道改善工程，了解未來施工規劃。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲立法院內政委員會實地會勘莿桐育仁國小通學步道改善工程，了解未來施工規劃。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


立院內政委員會赴雲林會勘　莿桐育仁國小通學路全面升

佛祖也聽五月天（？和阿信一起喔～咪豆腐

雲林縣政府文化觀光處遺職缺將由與雲林及大埤地區具有深厚生活連結，長期關注地方公共事務的謝明璇接任。張麗善縣長表示，期盼未來新任謝處長能在既有良好的基礎上，傳承並深化文化觀光處的專業與效能，穩健走出新亮點，為雲林注入新的火花。

