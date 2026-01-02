　
地方焦點

黃海岱126歲冥誕　雲林以布袋戲寫下傳統走向未來的文化路徑

▲《傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道》特展揭幕，見證布袋戲文化傳承的重要時刻。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲《傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道》特展揭幕，見證布袋戲文化傳承的重要時刻。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為紀念布袋戲宗師「通天教主」黃海岱126歲冥誕，雲林縣政府今（2）日在雲林布袋戲館舉辦「2026雲林布袋戲日暨傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道」開展記者會。從一人一偶的傳統戲台，到影像世代的霹靂宇宙，展覽以跨世代視角鋪陳掌中藝術的流變，呈現雲林深植百年的文化底蘊與持續創新的生命力。

▲《傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道》特展揭幕，見證布袋戲文化傳承的重要時刻。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲霹靂國際多媒體董事長黃文章。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者會現場氣氛莊重而熱鬧，縣長張麗善、副縣長陳璧君、縣府首席顧問黃逢時、文化觀光處代理處長陳世訓，與霹靂國際多媒體董事長黃文章共同為特展揭幕。開場演出由榮獲「小金掌獎」的虎尾平和國小布袋戲團擔綱，稚嫩卻沉穩的操偶動作，象徵掌中技藝在校園扎根、世代延續。

▲《傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道》特展揭幕，見證布袋戲文化傳承的重要時刻。（圖／記者游瓊華翻攝）

《傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道》特展以黃海岱的藝術精神為起點，延伸至當代霹靂布袋戲的影視創新，展覽橫跨傳統戲班年代與現代多媒體製作，讓觀眾在時代轉換中，看見布袋戲如何回應社會、科技與審美的變化。從街頭酬神戲到全球發行的影像作品，黃海岱留下的不僅是技法，更是一種不斷求新、卻始終不忘根源的藝術態度。

縣長張麗善表示，布袋戲不只是雲林的重要文化資產，更是台灣走向世界的重要文化意象。雲林縣政府自2007年起，將黃海岱大師生日1月2日訂為「雲林布袋戲日」，藉此表達最高敬意，也感謝黃家三代對布袋戲的奉獻與深耕。她指出，從傳統戲棚到數位影像，正是因為不斷創新，布袋戲才能在時代洪流中站穩腳步、走向國際。

▲《傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道》特展揭幕，見證布袋戲文化傳承的重要時刻。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善也強調，未來無論是布袋戲傳習中心的建設，或文化教育的深化推廣，都需要匯聚前輩經驗與新世代創意，由縣府扮演推手角色，讓布袋戲的靈魂精神得以延續，讓雲林的文化能量持續被世界看見。

霹靂國際多媒體董事長黃文章則感性表示，作為後輩與孫輩，始終以祖父黃海岱為精神標竿，把布袋戲「做好、做遠、做出未來」。他說，雲林是布袋戲的故鄉，在縣府長期支持下，傳承工作才能紮實進行，期盼讓布袋戲成為代表台灣的文化符號，站上國際舞台。

▲《傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道》特展揭幕，見證布袋戲文化傳承的重要時刻。（圖／記者游瓊華翻攝）

副縣長陳璧君指出，布袋戲是台灣極具代表性的無形文化資產，縣府近年無論是推動國際偶戲節，或規畫國家級布袋戲傳習中心，都以雲林布袋戲館為重要據點，展現對原鄉文化的高度重視。此次特展由雲林縣政府文化觀光處主辦，霹靂國際多媒體策展，首度公開多件黃海岱大師珍藏的重要文物，包括傳統彩樓、佈景戲台，以及木製、鐵製戲箱等難得一見的展品。

展覽規畫四大展區，從黃海岱的生命軌跡與創作歷程、經典戲偶的宗教與文學意涵，到傳統戲台的實體展示，最後以素還真等霹靂代表角色，呈現黃家三代創作脈絡與美學革新。展場同步播放紀錄片《掌中風雲一世紀—黃海岱回憶錄》，由霹靂公司於黃海岱百歲時歷時兩年拍攝，保留宗師晚年的珍貴影像，回顧其從街頭演師到一代偶戲大師的生命歷程，也見證其精神如何轉化為當代布袋戲的創作基石。

▲《傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道》特展揭幕，見證布袋戲文化傳承的重要時刻。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲《傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道》特展揭幕，見證布袋戲文化傳承的重要時刻。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


01/01 全台詐欺最新數據

