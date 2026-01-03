　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

▲小東休閒娛樂中心規劃興建地下1層、地上3層的建築物，一樓東側規劃為商業空間、西側為游泳池，二樓則規劃為健身空間使用，三樓為多功能空間。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲小東休閒娛樂中心正式啟動促進民間參與公共建設（ROT）招商作業。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為提升地方公共運動設施服務品質，並引入民間專業經營能量，雲林縣政府斥資六億餘元興建「斗南小東休閒運動中心」，目前工程已趨近完工，正式啟動促進民間參與公共建設（ROT）招商作業，並訂2026年1月7日辦理招商說明會，廣邀具備運動場館、休閒服務或相關產業經營經驗之優質廠商踴躍參與。
 
斗南小東休閒運動中心位於斗南鎮小東市地重劃區，周邊交通便利，具備發展為區域型運動休閒據點之良好條件。場館為地上三層、地下一層建築，總樓地板面積逾8000平方公尺，整體空間規劃完善且具備多元營運潛力。

地下層設置汽、機車停車空間，提供使用者便利停車服務；一樓規劃室內及室外游泳池，並設置店鋪空間，兼顧專業訓練、休閒使用與商業服務需求；二樓規劃多功能空間，可彈性導入課程活動、親子運動空間及輕食餐飲等服務機能；三樓則規劃健身房及體適能中心，滿足不同年齡層民眾日常健身與健康促進需求。
 
此案採ROT方式辦理，營運許可年期為10年，由民間機構負責既有設施之營運管理與維護，並可依契約規範進行必要之增建、改建及修建等優化改善作業；另設有優先定約機制，年期6年，並以1次為限。初期投資規模預估約1500萬元以上，實際投資內容及配置，將由投資人於投資計畫書中提出，並依相關審查程序辦理。

在營運彈性方面，各項營運收費標準將由民間機構依投資執行計畫及年度營運管理計畫擬訂，經主辦機關同意後，向使用者收費，以兼顧公共服務品質與市場機制。另場館所設置之游泳池、健身房及體適能空間等核心運動設施，原則由民間機構自行營運；多功能空間、店鋪及汽、機車停車場等附屬設施，則可於經主辦機關同意後，採出租或委託第三人方式經營，提升整體營運效益與服務多樣性。

張麗善縣長表示，斗南小東休閒運動中心預計於2026年7月正式開幕營運，未來將成為雲林縣重要的運動休閒據點之一，不僅可滿足斗南地區居民日常運動、親子休閒及社區活動需求，亦有助於帶動虎尾、斗六等鄰近地區整體發展。縣府期盼藉由本次招商，吸引具備長期經營視野與專業能力之投資人，共同投入地方公共建設行列，落實公私協力、互利共贏之目標。
 
此案招商相關文件及說明資料，已公告於財政部促進民間參與公共建設資訊網，公告期間自2025年12月31日起至2026年2月13日止。誠摯邀請有意願之廠商把握機會，踴躍參與招商說明會及後續投標作業。

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 7788 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時
快訊／台中晚間火燒山！延燒1000平方公尺　畫面曝光
美軍抓捕馬杜洛合法嗎？　專家解答
猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽男友猥褻性侵188次
不是深蹲！醫認證「翹臀3動作」一定要練　第1名屁股痠爆了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鋰電池勿邊充電用　南投消防員在消防節前夕宣導使用安全

誤把尾隨車當仇家　花蓮男「當街開槍」2小時被逮

埔里鎮掩埋場環評首開會遭駁...三月內補件再審　場外聚350人抗議

三生永續向前行！新北推百萬人種百萬樹全民行動

防疫不鬆懈！新北動保處3關鍵措施　全面強化養豬場防線

重溫12強冠軍之路紀錄片特映　侯友宜勉小球員堅持追夢

基隆市立體育館內裝大改造　座椅升級、場地照明全面更新

基隆社大教學成果展登場　謝國樑：育才讓城市更有愛

從校園到全國賽場　YONEX群岳盃為台灣羽球扎根

鹿谷鄉農會、凍頂茶葉生產合作社冬茶頒獎　茶農張仙青獲特等獎

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

彰化縣埔鹽

Google太會玩！搜尋「怪奇物語」秒進顛倒世界

國1南下29.9K小貨車起火　濃煙瀰漫影響車流

屏東內埔清潔車爆衝突

撞待轉車畫面曝！27歲賓士男拒絕毒測　警開罰18萬吊銷執照扣牌

鋰電池勿邊充電用　南投消防員在消防節前夕宣導使用安全

誤把尾隨車當仇家　花蓮男「當街開槍」2小時被逮

埔里鎮掩埋場環評首開會遭駁...三月內補件再審　場外聚350人抗議

三生永續向前行！新北推百萬人種百萬樹全民行動

防疫不鬆懈！新北動保處3關鍵措施　全面強化養豬場防線

重溫12強冠軍之路紀錄片特映　侯友宜勉小球員堅持追夢

基隆市立體育館內裝大改造　座椅升級、場地照明全面更新

基隆社大教學成果展登場　謝國樑：育才讓城市更有愛

從校園到全國賽場　YONEX群岳盃為台灣羽球扎根

鹿谷鄉農會、凍頂茶葉生產合作社冬茶頒獎　茶農張仙青獲特等獎

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！

快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時

「龍門閉鎖陣」廣設「消音錐」　澎湖保存戰地記憶述說守護故事

台中沙鹿火燒山！雜草燃燒綿延1000平方公尺　消防緊急搶救

宇珊施捨路人50元被嗆賤　她傻眼：沒有幫助人開心的感覺

鋰電池勿邊充電用　南投消防員在消防節前夕宣導使用安全

誤把尾隨車當仇家　花蓮男「當街開槍」2小時被逮

埔里鎮掩埋場環評首開會遭駁...三月內補件再審　場外聚350人抗議

一路凍到周末！輻射冷卻助攻冷氣團「半個台灣剩9℃」　2天挑戰寒流

猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽媽男友猥褻性侵188次　判5年6月

【強震突襲】墨西哥規模6.5地震！　大樓晃到狂響下「磁磚雨」

地方熱門新聞

合歡山女警雪地執勤　民眾寄300袋薑茶

台南市安南區3樓透天厝晚間驚傳火警電暖爐不慎釀災8人緊急疏散

2026台南市長選舉民調出爐

補助金額六都第一　桃園電動機車最高補助4.4萬

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人

無人機一看就懂！台南消防第六大隊推動救災車輛空中標示

台東市跨年活動發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

斗南小東休閒運動中心 ROT案招商啟動

桃園大廟景福宮首辦聯合婚禮　歡迎新人報名

張麗善會勘西螺大橋公園　盼串起老街到西螺大橋觀光軸線

大湳滯洪池管理中心活化使用　景觀餐廳開幕

裕成拉鏈捐550萬高規救護車強化關仔嶺急救網

桃園兒童文學作家謝鴻文以遊戲　開啟閱讀

更多熱門

相關新聞

黃海岱126歲冥誕　雲林以布袋戲走向未來文化路徑

黃海岱126歲冥誕　雲林以布袋戲走向未來文化路徑

為紀念布袋戲宗師「通天教主」黃海岱126歲冥誕，雲林縣政府今（2）日在雲林布袋戲館舉辦「2026雲林布袋戲日暨傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道」開展記者會。從一人一偶的傳統戲台，到影像世代的霹靂宇宙，展覽以跨世代視角鋪陳掌中藝術的流變，呈現雲林深植百年的文化底蘊與持續創新的生命力。

雲林縣長張麗善元旦升旗　盼政策延續

雲林縣長張麗善元旦升旗　盼政策延續

獲提名參選雲林縣長　劉建國：盼讓社會看到農業

獲提名參選雲林縣長　劉建國：盼讓社會看到農業

雲林跨年煙火BGM竟是《烏龍派出所》　笑翻網

雲林跨年煙火BGM竟是《烏龍派出所》　笑翻網

雲林國際教育週體驗日熱鬧登場

雲林國際教育週體驗日熱鬧登場

關鍵字：

雲林斗南鎮運動中心招商斗南小東休閒運動中心

讀者迴響

熱門新聞

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控

《紅白》驚見不雅畫面！女歌手肉色戰袍「像沒穿」正面開腿

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

好友「1話題」拒聊　一票秒懂：超討厭被問

估跌破5℃　首波寒流要來了

16億獎金！中情局「超強內鬼」背叛馬杜洛

快訊／川普宣布「接管」委內瑞拉

尪輸入密碼求試車「本土性能車 車燈D-E」！妻：約砲嗎

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

獨／台八女星嫁前國手！婚禮宣布懷孕「寶寶性別公開」

全台樂園景點免費入園優惠懶人包

台女星「錄影胸貼外露」沒發現

陸白富美睡頂流扯出檀健次！「5大線索」全符合

更多

最夯影音

更多
蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷
瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面