打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

▲小東休閒娛樂中心正式啟動促進民間參與公共建設（ROT）招商作業。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為提升地方公共運動設施服務品質，並引入民間專業經營能量，雲林縣政府斥資六億餘元興建「斗南小東休閒運動中心」，目前工程已趨近完工，正式啟動促進民間參與公共建設（ROT）招商作業，並訂2026年1月7日辦理招商說明會，廣邀具備運動場館、休閒服務或相關產業經營經驗之優質廠商踴躍參與。



斗南小東休閒運動中心位於斗南鎮小東市地重劃區，周邊交通便利，具備發展為區域型運動休閒據點之良好條件。場館為地上三層、地下一層建築，總樓地板面積逾8000平方公尺，整體空間規劃完善且具備多元營運潛力。

地下層設置汽、機車停車空間，提供使用者便利停車服務；一樓規劃室內及室外游泳池，並設置店鋪空間，兼顧專業訓練、休閒使用與商業服務需求；二樓規劃多功能空間，可彈性導入課程活動、親子運動空間及輕食餐飲等服務機能；三樓則規劃健身房及體適能中心，滿足不同年齡層民眾日常健身與健康促進需求。



此案採ROT方式辦理，營運許可年期為10年，由民間機構負責既有設施之營運管理與維護，並可依契約規範進行必要之增建、改建及修建等優化改善作業；另設有優先定約機制，年期6年，並以1次為限。初期投資規模預估約1500萬元以上，實際投資內容及配置，將由投資人於投資計畫書中提出，並依相關審查程序辦理。

在營運彈性方面，各項營運收費標準將由民間機構依投資執行計畫及年度營運管理計畫擬訂，經主辦機關同意後，向使用者收費，以兼顧公共服務品質與市場機制。另場館所設置之游泳池、健身房及體適能空間等核心運動設施，原則由民間機構自行營運；多功能空間、店鋪及汽、機車停車場等附屬設施，則可於經主辦機關同意後，採出租或委託第三人方式經營，提升整體營運效益與服務多樣性。

張麗善縣長表示，斗南小東休閒運動中心預計於2026年7月正式開幕營運，未來將成為雲林縣重要的運動休閒據點之一，不僅可滿足斗南地區居民日常運動、親子休閒及社區活動需求，亦有助於帶動虎尾、斗六等鄰近地區整體發展。縣府期盼藉由本次招商，吸引具備長期經營視野與專業能力之投資人，共同投入地方公共建設行列，落實公私協力、互利共贏之目標。



此案招商相關文件及說明資料，已公告於財政部促進民間參與公共建設資訊網，公告期間自2025年12月31日起至2026年2月13日止。誠摯邀請有意願之廠商把握機會，踴躍參與招商說明會及後續投標作業。