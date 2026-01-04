基隆社大教學成果展登場　謝國樑：育才讓城市更有愛

▲基隆社大教學成果展盛大登場，展現終身學習活力與城市競爭力。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆社區大學昨（3日）在仁愛國小舉辦教學成果展，現場集結超過80個動靜態攤位與節目，展現師生終身學習的豐碩成果與風采。近年基隆社大辦學績效卓著，深受中央及地方各界肯定，並積極與產、官、學界展開跨域合作，吸引眾多民眾到場參與。活動亦有多位民意代表、局處首長及區長親臨祝賀。基隆社大特別精心布置會場，除了喜迎新年，也歡慶基隆市榮獲「學習型城市」認證。

謝國樑致詞時表示，基隆社區大學為推動區域終身學習，已設立近30個教學據點，讓市民普遍享有學習機會，對本市教育發展意義深遠。近年社大緊扣社會趨勢與城市需求，積極培育多元人才，例如因應高齡化社會，培訓銀髮藝術師資，前往社福機構陪伴長者健康老化；同時為促進觀光行銷，社大亦跨界合作培育文史及雙語導覽人才，實際為國際及外縣市訪客介紹基隆的人文底蘊與城市之美。

謝國樑也提到，許多原本不認識的市民因學習而相聚、結為朋友，更一同投身公益，讓基隆更溫暖有愛。他特別肯定社大師生及行政團隊的努力，並邀請市民在這座幸福城市中共享學習之樂。隨後，謝國樑逐一走訪各展示攤位，為師生加油打氣。

活動中，不僅可見市民因學習展現的自信與活力，許多班級更將學習成果轉化為社會服務，獲得在場民眾與來賓的高度評價。基隆社大近年屢獲殊榮，包括社會教育貢獻獎，師生亦連續3年獲教育部終身學習楷模表揚，其積極學習、貢獻社會的精神值得肯定。隨著科技與資訊技術快速發展，教育處正與基隆社大研議，未來將就AI與資訊科技普及學習展開更廣泛合作，助基隆持續走在趨勢前端。

終身學習是城市維持競爭力的關鍵。基隆社大長期推動學習教育，並將能量投注於公共參與、環境保護、文史保存、地方創生及多元人才培育，成果豐碩，積累公民社會與城市創新的動能，成為基隆邁向進步城市的重要力量。

基隆社區大學2026年春季班將於3月開課，預計開設百餘門多元課程，目前正值招生報名期間，並提供多項優惠方案。歡迎有意拓展視野、持續學習的市民，查詢基隆社區大學官網，把握機會報名。