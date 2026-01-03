基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

▲停車、環境、都更議題聚焦，基隆市府信義區辦理首場公民座談。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（3日）於信義區辦理首場公民團體座談會，由市長謝國樑率領市府各局處主管，並邀集區長、里長、市民及公民團體面對面交流，傾聽地方對交通、環境、都市更新、社會福利及公共安全等市政議題的意見與建議，並由相關單位即時說明回應。

會中，居民關心停車空間不足、公共空間利用及周邊交通動線等議題，市府相關單位說明現行評估與規劃方向，並表示將持續盤點可行空間，研議後續改善作法。謝國樑也強調，市府將同步檢討平面與立體空間配置，逐步回應地方實際需求。

針對環境與公共建設議題，市民提出河川水質、公共設施材質及周邊整治等意見，市府說明目前執行現況與後續改善方向，並表示將持續透過專業評估與跨單位合作，穩健推動相關改善作業。

在都市更新方面，部分社區表達希望獲得更多專業協助與資訊說明，謝國樑指示都更專案辦公室等相關單位進入社區加強溝通，協助居民了解後續程序與可運用資源。

此外，針對社會福利與公共安全議題，包含家庭暴力通報機制、無家者、弱勢族群關懷及災後修繕等，市府各單位說明既有處理流程，並表示將持續精進跨局處合作，提供市民各項協助。

謝國樑最後表示，市府近日另有六場各區公民座談會，邀請市民朋友多加參與。他也期盼能直接聆聽市民心聲，並請相關局處持續追蹤會中所提建議，與市民共同打造更宜居、安全的城市環境。