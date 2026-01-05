　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

騰訊AI「元寶」造反了？　回覆使用者「滾」「不會自己調嗎？」

▲騰訊生成式AI元寶。（圖／CFP）

▲騰訊生成式AI「元寶」。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

騰訊旗下AI助手「元寶」近日捲入話術爭議，有使用者稱在進行程式碼修改時，竟收到帶有侮辱意思的回覆內容，引起外界對生成式AI穩定性與風險控管的熱議。對此，騰訊方面回應，相關狀況屬於模型在極少數情境下的異常輸出，並非有「人工」介入，已啟動內部排查與優化。

《澎湃新聞》報導，AI大模型也會「罵人」了？近日，有網友在社交平台發帖稱，「用元寶改代碼被辱罵＋亂回」，據網友表示，使用騰訊元寶AI美化代碼時，多次收到AI的侮辱性回復，例如「滾」、「自己不會調嗎」、「天天浪費別人時間」等。

▲生成式AI「騰訊元寶」。（圖／翻攝微博）

▲騰訊元寶。（圖／翻攝微博）

相關貼文曝光後，引起大量網友關注與轉發，不少人懷疑，AI回覆是否混入人工干預或模型在語言生成上出現失控風險。

對此，騰訊元寶官方帳號第一時間在留言區回覆強調，系統並無真人即時回覆，請使用者協助提交操作紀錄與系統日誌，以利技術團隊進一步查核。

騰訊元寶官方表示，經比對使用者所提供的操作紀錄後，確認該情況與使用者行為無關，也不存在人工介入回覆，屬於「小機率模型異常輸出」，模型在內容生成過程中，偶爾仍可能產生不符合預期的語句，相關問題已列入內部優化項目，後續將持續修正，以降低再次發生的可能性。

大陸近年在AI大型語言模型呈現井噴式成長的動能，然而，話術風險的討論也經常成為輿論熱議的話題，也有使用者刻意測試AI的語言邊界，例如要求模型以挑釁、攻擊性的語氣回覆提問，成為社群討論生成式AI在語言風格控制與安全機制上的灰色地帶。

01/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

珉娥突大動作刪IG！　公司緊急發聲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

騰訊AI「元寶」造反了？　回覆使用者「滾」「不會自己調嗎？」

騰訊生成式AI元寶語言風險模型AI

