綠委提案修兩岸條例　國台辦嗆：若觸碰紅線將採取「斷然措施」

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

民進黨立委林宜瑾提案修改《兩岸人民關係條例》。對此，大陸國台辦回應，此舉公然挑戰「台灣是中國一部分的歷史和法理事實」，是赤裸裸推動「法理台獨」，並警告如果「台獨」分裂勢力「觸碰紅線」，大陸必將依據《反分裂國家法》，採取斷然措施，予以迎頭痛擊。

林宜瑾提案，將《兩岸人民關係條例》的法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也刪除原條文「國家統一前」、「地區」相稱兩國領土之字眼。該案已獲得超過20位綠委連署，將正式提案。

國台辦發言人陳斌華今（4）日晚間發布答記者問，他表示，「我們高度關注有關動向。該提案罔顧台灣社會主流民意和台灣同胞平安福祉，公然挑戰台灣是中國一部分的歷史和法理事實，妄圖改變世界上只有一個中國、大陸和台灣同屬一個中國的台海現狀，赤裸裸推動『法理台獨』，蓄意升高兩岸緊張局勢，破壞台海及地區和平穩定，用心險惡、性質惡劣，充分說明賴清德當局和民進黨是不折不扣的『和平破壞者』、『危機製造者』、『戰爭煽動者』。」

陳斌華強調，「『台獨』意味著戰爭，是死路、是絕路。我們有充分信心和足夠能力粉碎任何形式的『法理台獨』圖謀，決不允許『台獨』分裂勢力以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去。」

陳斌華稱，「歷史已經並將繼續證明，搞『台獨』分裂絕沒有好下場，只會一敗塗地。如果『台獨』分裂勢力膽敢鋌而走險、觸碰紅線，我們必將依據《反分裂國家法》，採取斷然措施，予以迎頭痛擊。」

陳斌華最後說，「希望廣大台灣同胞認清『台獨』邪惡本質和嚴重危害，堅定站在歷史正確的一邊，堅決反對『台獨』分裂活動，同我們一道維護台海和平穩定，守護中華民族共同家園。」

▼林宜瑾提案修兩岸條例。（圖／林宜瑾國會辦公室提供）