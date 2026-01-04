先表態支持一中！韓總統今時隔6年訪華　李在明抵北京釋指標意義

▲中國國家主席習近平、南韓總統李在明2025年11月初在南韓慶州APEC會場會晤。（圖／達志影像）

記者任以芳／綜合報導

韓國總統李在明今起4日至7日展開就任後的首次訪華行程，這也是韓國總統時隔6年訪華，也是他個人2026年的外交首秀，更是韓中兩國在新年度舉行的首次元首會談，對國際社會釋放了極具指標性的意義，爭取通過此次訪華恢復兩國信任，中韓關係必將躍入新的發展階段。

根據韓國國家安保室室長魏聖洛先前介紹，李在明總統今4日在北京與旅華韓僑座談，5日正式舉行韓中元首會談，隨後於6日至7日到訪上海。

值得注意的是，這是在中國國家主席習近平於2025年10月底赴慶州出席APEC會議後的「回訪」，兩國領導人在短短兩個月內實現互訪，顯示出雙邊關係正快速升溫。

出訪前夕，李在明總統接受中國媒體的專訪，深度闡述韓國政府對兩國關係的高度重視。他直言此行的核心目的在於最大限度地減少、甚至消除雙方過往存在的矛盾與誤解，致力於推動韓中關係躍升至一個互為助力、共同發展的新階段。針對敏感的台灣問題，李在明重申，韓國將始終如一地尊重一個中國原則，強調兩國關係的健康發展必須建立在對彼此核心利益的充分尊重之上。

▲訪華前夕，李在明接受了央視新聞的專訪，支持一中原則。（圖／翻攝 央視高端訪談）

在韓國有「安美經中」的說法，也就是「安保靠美國，經濟靠中國」。對此，李在明認為，韓國在安全領域與美國合作是不可回避的現實，但這並不意味著，韓中關係將走向對立，這對韓國的國家利益毫無益處。

他表示，在力所能及的範圍內，韓國應當與中國實現共存與合作，積極深入地尋找彼此互利共贏的空間，不斷挖掘新的合作空間。他認為，韓中領導人會晤應當爭取一年舉行一次。「當前國際環境複雜嚴峻，越是如此，越需要通過頻繁對話，共同探尋新路徑，謀求更好的發展之道。「通過此次訪華，韓中關係必將躍入新的發展階段。」李在明說。

《環時》報導，國際政治格局中，李在明總統展現了務實的平衡外交思維。儘管韓國在安全領域與美國的合作是不可迴避的現實，但他強調這絕不代表韓中關係會走向對立。

報導也引述《韓聯社》報導指出，對韓國來說，美國是唯一的盟國，也是最重要的友邦，中國是最大的貿易國，也是朝鮮半島和平的核心夥伴。很多人呼籲，李在明此次訪華應該將重點放在恢復兩國信任、重新發現戰略合作夥伴關係的價值上。

據韓媒此前報導，三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨等200多名韓國企業家將組成經濟代表團，隨同李在明訪華。

李在明也表示，近年來，中國經濟取得了大幅增長與發展，在技術和資本方面，已經在很多領域領先韓國。他希望在人工智能和高新技術產業等領域，通過建立新的平等合作關係，打造有利於雙方發展的合作型經濟關係。