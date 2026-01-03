　
大陸 大陸焦點 特派現場

萬科債務深不見底　分析：中國官方救不救陷兩難

▲▼萬科。（圖／翻攝自中新網）

▲萬科。（圖／翻攝自中新網）

文／中央社

中國房地產巨頭萬科去年底因兩筆共計人民幣57億元（約新台幣257億元）的到期債務而逼近債務違約邊緣，官方是否出手相救以及「救與不救」所反映的房市政策動向，引起廣泛討論。

新加坡聯合早報1日的報導引述外電稱，資產規模仍逾兆元、具國資背景、曾經的房企龍頭萬科是中國最後一家「大到不能倒」的房地產巨頭，但是正在失去國家支持。

報導引述知情人士說，中國國有銀行已採取措施控制風險，監管當局也無意出手相救，並已開始制定應對方案，防止風險外溢。

不過，萬科與中國金融體系牽連頗深，加上中國房市遲遲未止跌回穩，因此另一派觀點認為官方會在最後一刻出手相救。

報導提到，近期針對萬科的討論中，官方是否出手相救以及「救與不救」反映的中國房市政策動向，成為輿論關注焦點。

深圳市地鐵集團是萬科第一大股東，去年已向萬科提供約308億元股東借款。據深鐵與萬科去年11月簽訂的框架協議，今年6月30日前，深鐵可借給萬科的額度僅剩22.9億元。這代表萬科上個月獲寬限至今年1月的57億元債務，再加上原本今年到期的124億元債務，僅靠深鐵「輸血」已難以因應。

報導引述中國房地產業內人士說，萬科的債務窟窿「深不見底」。深鐵提供股東借款時，可能已拿到萬科的一些優質資產，但這些資產如今估值縮水，要深鐵再投入更多資金，壓力可想而知。

此外，萬科的債務還涉及表外融資（不列入企業資產負債表的融資）等，問題更加複雜。

據分析，萬科的融資許多來自保險公司等大型金融機構，體量大、傳導性強，「如果萬科最後一攤手說還不了，那麻煩就大了」。

法國外貿銀行（Natixis）亞太區主題研究團隊資深經濟師吳卓殷認為，中國房地產業並沒有「大到不能倒」的說法，因此官方不太可能出手救萬科。萬科是一家混合所有制企業，而非國有企業，即使官方最後介入，目的也更可能是推動債務重組，確保萬科擁有完成在建建案所需的最低流動性，「中國政府的目標是穩定房地產市場，而不是拯救房地產開發商本身」。

威廉博萊投資管理（William Blair）新興市場債券團隊投資組合經理劉志偉則指出，中國房地產政策並未發生實質性轉向，官方近年來似乎有意避免出手干預，而是讓行業透過市場化方式進行改革和整合，這一方向短期內不會出現明顯反轉。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進認為，關於萬科的討論中，官方原則十分明確，也就是堅持市場化、法治化，而這一原則背後涉及多重考量，首先部分企業債務規模龐大，僅依靠地方政府注資解決問題，難度極大；其次，企業自身也必須積極行動，主動化解債務等問題。

嚴躍進補充說，本輪中國房地產業調整並非完全因為企業管理層有問題，「更多是市場本身供求矛盾較為尖銳所致」。

中國國家統計局數據顯示，2025年前11個月，全國房地產開發投資年減15.9%，跌幅較2024年同期的10.4%進一步擴大。

報導引述分析人士表示，中國房市遊戲規則已發生根本轉變，但無論如何變化，「最後一棒總還是要交到消費者手上」，而「老百姓現在不看好房產，錢包都捂得緊緊的。即便官方投再多錢進去（救萬科），可能也未必有效」。

另一方面，分析稱，官方出手救助萬科，也存在一定道德風險。過去幾年中國已有多家房地產企業倒閉，加上萬科也有不少不合規的融資操作，若現在救萬科，「是不是等於又認可、鼓勵了它此前的冒險行為」。

01/01 全台詐欺最新數據









萬科三項債務展期未通過　違約風險增

中國房企巨頭萬科公司日前債權人會議，尋求延期償付15日到期的境內債券，但據13日公告，三個展期議案均未通過，違約風險加劇。萬科還有5個工作日的寬限談判期。

陸房地產巨頭萬科董事長辭職 爆雷後擔任救火隊未滿一年下台

陸國資救萬科　股東再借190億助償債

傳北京擬金援萬科　中國房產股飆升

萬科高層國資化後　大股東提供126億元借款

萬科






