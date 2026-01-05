長白山現3頂千萬懸浮「冰封皇冠」　一夜間民眾大排長龍拍美照

▲長白山冰心島現三頂價值千萬的「冰封皇冠」。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

長白山冰心島景區近日因出現三頂冰封黃金皇冠，一夜間在網路上爆紅。到訪的民眾直呼，冰封在冰磚內的皇冠，如同懸浮在雪景中，「浪漫到以為是童話故事走出來的場景！」消息曝光後，也讓打卡點瞬間吸引大批遊客前來排隊拍照。

▲三頂皇冠樣式皆不同。（圖／翻攝自小紅書，上同）

據《中網傳播》報導，三頂鑲嵌於冰層中的皇冠均以999足金搭配真鑽打造，單頂估值超百萬元，總價值近300萬元（人民幣，下同，約台幣1346萬元）。該活動由DR珠寶聯名打造，宣稱單身者打卡「馬年遇真愛」，情侶參與象徵「一生唯一真愛」，並強調皇冠為明星黃子韜徐藝洋婚禮同款。

遊客上傳的照片顯示，冰封設計使皇冠在雪景中折射璀璨金光，遊客可坐上特製王座，透過冰面倒影營造「頭戴皇冠」的視覺特效，解鎖「冰雪女王」儀式感。

▲多人前往打卡。（圖／翻攝自小紅書，上同）

景區指出，為了保障專業保全團隊24小時輪班值守，確保皇冠安全，儘管需排隊1至2小時（限流10人／組，每組5分鐘），遊客仍熱情不減，排隊人潮從未減少，隊伍延伸至「看不見尾」，部分情侶甚至冒雪等待。

▲▼排隊人潮不減。（圖／翻攝自小紅書）

還有遊客點出，該景區還有NPC互動設計，6位「黑騎士」提供騎士禮、公主抱服務，引導不少人登座並高喊「長相守到白頭」等口號，拉滿童話氣氛。

▲NPC黑騎士互動。（圖／翻攝自小紅書）

部分網友認為，此舉是長白山對2025年「冰封玫瑰」走紅後，哈爾濱推出「雙心冰封玫瑰」的競爭回應，戲稱「冰島變黃金島」。