陸官媒直擊委國首都街頭　人民無助悲憤抗議！藥店加油站關門

▲大陸官媒新華社發布委內瑞拉首都卡拉卡斯最新情況，人民在藥店排隊，十分無助 。（圖／翻攝新華社（馬科斯·薩爾加多攝）

美國於1月3日凌晨對委內瑞拉發動大規模軍事行動，突襲首都加拉加斯並強行帶走總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，震撼全球。根據委內瑞拉媒體證實，美軍當日的軍事打擊已造成包括軍人與平民在內至少40人死亡。大陸官媒《新華社》釋出當地最新畫面，人民走上街頭抗議，表情無助哀傷，還有大批民眾去藥店排隊，加油站也關閉，空蕩蕩。

根據當地媒體《La Vanguardia》引述一名不願具名的委國高層官員報導，此次美軍突襲行動已造成至少40人死亡，傷亡名單中包含大量前線士兵及無辜平民。隨著防空系統遭到瓦解，美國總統川普高調宣布美方將全面「管理」委內瑞拉，直到政權達成所謂的「安全過渡」。

美方官員詳細披露本次代號極具侵略性的行動細節。行動初期，美軍共動員超過150架戰機同時升空，首要戰略目標即是精確摧毀委內瑞拉全國的防空偵測與攔截系統。在徹底掌握領空權後，大批軍用直升機搭載地面特種部隊，迅速低空滲透至總統馬杜洛位於首都及周邊的防禦據點展開強攻。

空襲過後的卡拉卡斯多處國防與關鍵基礎設施在密集轟炸下化為瓦解，並波及周邊民宅。根據初步報告，死傷人數仍在持續攀升，多數人死於凌晨爆炸導致的建築坍塌。

▲ 大陸官媒新華社發布委內瑞拉首都卡拉卡斯最新情況，人民走上街頭悲憤抗議、加油站關閉。（圖／翻攝新華社（馬科斯·薩爾加多攝）

根據大陸官媒《新華社》公布委內瑞拉首都部分城市街景最新照片，大批民眾聚集在總統府米拉弗洛雷斯宮附近，他們揮舞著國旗，憤怒地抗議西方霸權對主權國家的公然侵略。

街頭景象令人鼻酸，一名中年婦女在抗議人群中雙手合十，泛紅的雙眼空洞地望向遠方。許多民眾面露木然，在空襲後的藥店前排起長龍，等待購買藥品。當地所有加油站緊急關閉，街頭幾乎鮮少人敢出門。面對美軍的介入與未來不可預知的政局，委內瑞拉人民正處於極度的不安與恐慌之中。

川普在軍事行動成功後高調宣布，美方將「管理」這個全球石油儲量最大的國家。外界對此「安全過渡」多持懷疑態度。大陸學者警告，美軍生擒總統馬杜洛的行為已徹底打破國際法準則，不僅未能帶來真正的民主，反而可能引發長期的武裝反抗與權力真空。

▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子遭美國逮捕後，也有反對派民眾上街慶祝。（圖／路透）