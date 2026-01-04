美軍抓走馬杜洛！中國官媒批霸權掠奪、網友嘆：國家一定要強大

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）被抓捕至美國。（圖／路透，下同）



記者董美琪／綜合報導

美國於當地時間3日對委內瑞拉展開大規模軍事行動，並將委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子逮捕。此舉引發中國官方媒體與輿論場高度關注，中國官媒新華社隨即發布時評，強烈批評美方行動屬於「赤裸裸的霸權作為」。

新華社批美國：軍事介入結合資本進場 重演殖民掠奪



新華社在評論中指出，美國從發動軍事突襲、介入政權更迭，到後續資本力量進入，整體操作模式再次展現其所謂的「現代海盜邏輯」。評論指控，美方透過編織指控、動用武力推翻他國政府，隨後由本國企業進場，瓜分自然資源，形同對主權國家進行掠奪。

該評論進一步強調，這種在21世紀重現殖民時代手段的作法，不僅破壞國際秩序，也對區域與全球安全構成嚴重威脅。

胡錫進評論：馬杜洛垮台過快 恐削弱國際反美聲浪



另一方面，前《環球時報》總編輯胡錫進亦發表個人評論，直言「馬杜洛是什麼樣的人可以另作討論，但他已成為罕見的政治笑話」。胡錫進認為，馬杜洛政權瓦解速度過快，甚至直接遭美軍拘捕，表現令人側目，這可能削弱國際社會對委內瑞拉的同情，並降低對美國軍事行動的譴責力道。

胡錫進分析指出，若馬杜洛當時能動員國內力量進行抵抗，國際輿論或許更有可能凝聚反對美國介入的聲浪，形成更強烈的抵制動能。

中國網友反應：國家必須強大 弱國難保主權



在中國社群媒體方面，相關話題迅速登上討論版面。新浪微博上，多數網友的反應集中於「國家必須強大」的觀點，並留言稱「弱肉強食才是國際現實」、「行事果斷才具王者氣勢」。不過，也有網友提出疑問，日前曾前往委內瑞拉會晤馬杜洛的中國代表團，目前是否已安全返國，引發關注。