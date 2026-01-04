　
大陸 大陸焦點 特派現場

美軍抓走馬杜洛！中國官媒批霸權掠奪、網友嘆：國家一定要強大

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）被抓捕至美國。（圖／路透）

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）被抓捕至美國。（圖／路透，下同）

記者董美琪／綜合報導

美國於當地時間3日對委內瑞拉展開大規模軍事行動，並將委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子逮捕。此舉引發中國官方媒體與輿論場高度關注，中國官媒新華社隨即發布時評，強烈批評美方行動屬於「赤裸裸的霸權作為」。

新華社批美國：軍事介入結合資本進場　重演殖民掠奪

新華社在評論中指出，美國從發動軍事突襲、介入政權更迭，到後續資本力量進入，整體操作模式再次展現其所謂的「現代海盜邏輯」。評論指控，美方透過編織指控、動用武力推翻他國政府，隨後由本國企業進場，瓜分自然資源，形同對主權國家進行掠奪。

該評論進一步強調，這種在21世紀重現殖民時代手段的作法，不僅破壞國際秩序，也對區域與全球安全構成嚴重威脅。

胡錫進評論：馬杜洛垮台過快　恐削弱國際反美聲浪

另一方面，前《環球時報》總編輯胡錫進亦發表個人評論，直言「馬杜洛是什麼樣的人可以另作討論，但他已成為罕見的政治笑話」。胡錫進認為，馬杜洛政權瓦解速度過快，甚至直接遭美軍拘捕，表現令人側目，這可能削弱國際社會對委內瑞拉的同情，並降低對美國軍事行動的譴責力道。

胡錫進分析指出，若馬杜洛當時能動員國內力量進行抵抗，國際輿論或許更有可能凝聚反對美國介入的聲浪，形成更強烈的抵制動能。

▲▼美國總統川普下令抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）後，與，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）共同召開記者會。（圖／路透）

中國網友反應：國家必須強大　弱國難保主權

在中國社群媒體方面，相關話題迅速登上討論版面。新浪微博上，多數網友的反應集中於「國家必須強大」的觀點，並留言稱「弱肉強食才是國際現實」、「行事果斷才具王者氣勢」。不過，也有網友提出疑問，日前曾前往委內瑞拉會晤馬杜洛的中國代表團，目前是否已安全返國，引發關注。

01/02 全台詐欺最新數據

394 1 7788 損失金額(元)

ET快訊
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

美軍抓走馬杜洛！中國官媒批霸權掠奪、網友嘆：國家一定要強大

綠委提案修兩岸條例　國台辦嗆：若觸碰紅線將採取「斷然措施」

美打破和平！委內瑞拉下一步　陸學者：恐陷入長期真空與動盪未來

陸「最寒酸動物園」迎來第1個旅行團　10年孤獨經營動物體態豐腴

先表態支持一中！韓總統今時隔6年訪華　李在明抵北京釋指標意義

2次發聲！陸官方譴責美「強控」委國總統：立即釋放！停止顛覆內政

陸官媒直擊委國首都街頭　人民無助悲憤抗議！藥店加油站關門

中韓領導人會談幕後協調　中方要求韓國表態反對台獨

蓄意衝撞！2陸旅日公民跨年夜重傷　陸駐日使館發緊急安全警示

美軍抓走馬杜洛！中國官媒批霸權掠奪、網友嘆：國家一定要強大

綠委提案修兩岸條例　國台辦嗆：若觸碰紅線將採取「斷然措施」

美打破和平！委內瑞拉下一步　陸學者：恐陷入長期真空與動盪未來

陸「最寒酸動物園」迎來第1個旅行團　10年孤獨經營動物體態豐腴

先表態支持一中！韓總統今時隔6年訪華　李在明抵北京釋指標意義

2次發聲！陸官方譴責美「強控」委國總統：立即釋放！停止顛覆內政

陸官媒直擊委國首都街頭　人民無助悲憤抗議！藥店加油站關門

中韓領導人會談幕後協調　中方要求韓國表態反對台獨

蓄意衝撞！2陸旅日公民跨年夜重傷　陸駐日使館發緊急安全警示

美為何突襲委國？　陸學者：反毒為名實奪石油！重塑西半球控制權

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

智利總統：今日委國，明日任何一國

陸男穿「破羽絨衣」12小時呼吸衰竭！

陸撞球天后潘曉婷一桿把「2025打成2026」 網敲碗：看明年2027怎麼打

陸官媒轟美霸權掠奪！網：國家一定要強

2次發聲！陸官方譴責美「強控」委國總統

綠委提案修兩岸條例　國台辦嗆：若觸碰紅線將採取「斷然措施」

女子苦等失蹤6年丈夫真相好驚悚

陸官媒公開沈伯洋家衛星圖　陸委會警告

揭美突襲委國動機與下一步？

陸「最寒酸動物園」迎來第1個旅行團　

驚魂目擊美軍機隊低空掠過委國

分析／美打破和平！委內瑞拉下一步局勢堪憂　

影／福建艦「零幀急停」近距離曝光！

委內瑞拉第一夫人身分起底！掌控司法比老公還狠

委內瑞拉第一夫人身分起底！掌控司法比老公還狠

美國總統川普（Donald Trump）於3日下令美軍，對委內瑞拉發動精準的「跨海閃擊」行動，部隊趁夜突襲首都卡拉卡斯，直闖官邸臥室，成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及第一夫人佛羅雷斯（Cilia Flores），並將兩人押送至美國接受審判。馬杜洛上銬畫面曝光後震驚國際，各界焦點也迅速轉向這位一向低調、卻被視為真正掌權者的第一夫人。

委國擁多架Su‑30戰機、S‑300飛彈　仍慘遭美軍打爆

委國擁多架Su‑30戰機、S‑300飛彈　仍慘遭美軍打爆

盤點「美軍插手」5大中南美洲國家

盤點「美軍插手」5大中南美洲國家

分析／美打破和平！委內瑞拉下一步局勢堪憂　

分析／美打破和平！委內瑞拉下一步局勢堪憂　

美軍逮捕馬杜洛！日本外務省回應

美軍逮捕馬杜洛！日本外務省回應

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷
瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

