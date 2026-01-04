　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

多國強烈譴責美國軍事行動　智利總統：今日委國，明日任何一國

▲▼川普po出委內瑞拉總統馬杜洛遭逮照，雙眼遭蒙、雙手上銬。（圖／翻攝自Facebook／The White House）

▲川普po出委內瑞拉總統馬杜洛遭逮照，雙眼遭蒙、雙手上銬。（圖／翻攝自Facebook／The White House）

記者任以芳／綜合報導

美軍昨3日凌晨深入委內瑞拉逮捕總統馬杜洛（Nicolas Maduro），震撼國際社會，引起多國強烈譴責美國霸權。智利總統博里奇昨天同步發聲，強力譴責美國軍事行動，痛批「今天是委內瑞拉，明天就可能是任何一個國家」。巴西總統則巴西總統盧拉譴責稱，美國的行為嚴重侵犯委內瑞拉主權，是世界邁向暴力、混亂和動蕩的第一步」。

美國總統川普於當地時間1月3日凌晨5時，社交媒體上宣稱，美國對委內瑞拉實施了大規模打擊，並「抓獲了委內瑞拉總統馬杜羅及其夫人」。委內瑞拉政府當天稍早前發佈公告，強烈譴責美國對委內瑞拉「極其嚴重的軍事侵略」，並在全國範圍內實施國家緊急狀態，號召全體人民「立即轉入武裝鬥爭以擊敗帝國主義侵略」。

中國外交部發言人3日表示，中方對美方悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責。美方的這種霸權行徑，嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美和加勒比地區和平與安全，中方堅決反對。我們敦促美方遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，停止侵犯別國的主權安全。

▲▼ 美國軍事行動突襲委內瑞拉，引起多國強烈譴責美國霸權。智利總統博里奇同步發聲，強力譴責美國軍事行動， 。（圖／翻攝 百度）

▲美國軍事行動突襲委內瑞拉，引起多國強烈譴責美國霸權，智利總統博里奇率先強力譴責。（圖／翻攝 百度）

陸官媒《環球時報》今4日報導整理多國即時反應與譴責美國入侵委內瑞拉的行動。歐盟等美國盟友也呼籲美國「克制」，「尊重國際法原則和《聯合國憲章》」。

智利總統博里奇當地時間3日首都聖地亞哥譴責美國對委內瑞拉的軍事行動，並指出，「今天是委內瑞拉，明天就可能是任何一個國家」。

博里奇表示，智利認為尊重國家主權和領土完整是不可逾越的紅線，呼籲聯合國就委內瑞拉局勢立即發揮積極作用，利用一切可用機制防止軍事升級，保護平民，並根據《聯合國憲章》重建政治和平解決框架。

哥倫比亞總統佩特羅於昨3日凌晨發聲，透過社交媒體向全世界發出警報，直指美國正以導彈轟炸委內瑞拉。他呼籲美洲國家組織及聯合國安理會立即召開緊急會議，討論此項侵略行為。

巴西總統盧拉則批評美方行為嚴重侵犯主權，樹立「極其危險的先例」，是將世界推向暴力與動盪的開端。古巴國家主席迪亞斯卡內爾更直言，這是針對委內瑞拉人民及美洲地區的「國家恐怖主義行徑」。

聯合國祕書長古特雷斯透過發言人表示，對局勢升級深感震驚，警告軍事行動將產生令人擔憂的影響。

俄羅斯外交部連發多份聲明，針對委內瑞拉總統馬杜洛及其夫人傳出遭美軍強行帶離出境的報導，俄方表達強烈震驚，俄方要求美方立即對此事作出「澄清」，「如果該情況屬實，則構成對一個獨立國家主權不可接受的侵犯」。俄外交部「強烈敦促」美國釋放馬杜洛。

即使是美國盟友也站出來發聲，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯與美國國務卿盧比歐通話後，強調在任何情況下都必須尊重聯合國憲章，呼籲各方克制；英國首相斯塔默表示英國「未參與此次行動」，並重申所有國家均應遵守國際法。

《環時》引述法新社評論指出，川普重返白宮後自封為「和平總統」，宣稱曾因止戰應獲諾貝爾獎。但諷刺的是，他如今多個地區引戰。

川普此舉引發美國內部跨黨派反彈。共和黨參議員邁克·李質疑，在未宣戰或未獲武力授權的情況下，該行動缺乏憲法依據，質疑其合法性。民主黨參議員沙茨則直指，美國「沒有任何重要國家利益」可以作為在委內瑞拉發動戰爭的藉口，我們早該學會別再陷入愚蠢的冒險了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 7788 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！
快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時
快訊／台中晚間火燒山！延燒1000平方公尺　畫面曝光
美軍抓捕馬杜洛合法嗎？　專家解答
猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽男友猥褻性侵188次
不是深蹲！醫認證「翹臀3動作」一定要練　第1名屁股痠爆了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美軍抓走馬杜洛！中國官媒批霸權掠奪、網友嘆：國家一定要強大

綠委提案修兩岸條例　國台辦嗆：若觸碰紅線將採取「斷然措施」

美打破和平！委內瑞拉下一步　陸學者：恐陷入長期真空與動盪未來

陸「最寒酸動物園」迎來第1個旅行團　10年孤獨經營動物體態豐腴

先表態支持一中！韓總統今時隔6年訪華　李在明抵北京釋指標意義

2次發聲！陸官方譴責美「強控」委國總統：立即釋放！停止顛覆內政

陸官媒直擊委國首都街頭　人民無助悲憤抗議！藥店加油站關門

中韓領導人會談幕後協調　中方要求韓國表態反對台獨

蓄意衝撞！2陸旅日公民跨年夜重傷　陸駐日使館發緊急安全警示

美為何突襲委國？　陸學者：反毒為名實奪石油！重塑西半球控制權

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

彰化縣埔鹽

Google太會玩！搜尋「怪奇物語」秒進顛倒世界

國1南下29.9K小貨車起火　濃煙瀰漫影響車流

屏東內埔清潔車爆衝突

撞待轉車畫面曝！27歲賓士男拒絕毒測　警開罰18萬吊銷執照扣牌

美軍抓走馬杜洛！中國官媒批霸權掠奪、網友嘆：國家一定要強大

綠委提案修兩岸條例　國台辦嗆：若觸碰紅線將採取「斷然措施」

美打破和平！委內瑞拉下一步　陸學者：恐陷入長期真空與動盪未來

陸「最寒酸動物園」迎來第1個旅行團　10年孤獨經營動物體態豐腴

先表態支持一中！韓總統今時隔6年訪華　李在明抵北京釋指標意義

2次發聲！陸官方譴責美「強控」委國總統：立即釋放！停止顛覆內政

陸官媒直擊委國首都街頭　人民無助悲憤抗議！藥店加油站關門

中韓領導人會談幕後協調　中方要求韓國表態反對台獨

蓄意衝撞！2陸旅日公民跨年夜重傷　陸駐日使館發緊急安全警示

美為何突襲委國？　陸學者：反毒為名實奪石油！重塑西半球控制權

「護國院長」蘇貞昌現身力挺　林俊憲直搗台南安南本命區湧破2萬人

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！

快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時

「龍門閉鎖陣」廣設「消音錐」　澎湖保存戰地記憶述說守護故事

台中沙鹿火燒山！雜草燃燒綿延1000平方公尺　消防緊急搶救

宇珊施捨路人50元被嗆賤　她傻眼：沒有幫助人開心的感覺

鋰電池勿邊充電用　南投消防員在消防節前夕宣導使用安全

誤把尾隨車當仇家　花蓮男「當街開槍」2小時被逮

埔里鎮掩埋場環評首開會遭駁...三月內補件再審　場外聚350人抗議

一路凍到周末！輻射冷卻助攻冷氣團「半個台灣剩9℃」　2天挑戰寒流

【吃到原地睡著？】全家認真吃飯時...弟弟突然來個驚喜（嚇）

大陸熱門新聞

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

智利總統：今日委國，明日任何一國

陸男穿「破羽絨衣」12小時呼吸衰竭！

陸撞球天后潘曉婷一桿把「2025打成2026」 網敲碗：看明年2027怎麼打

陸官媒轟美霸權掠奪！網：國家一定要強

2次發聲！陸官方譴責美「強控」委國總統

綠委提案修兩岸條例　國台辦嗆：若觸碰紅線將採取「斷然措施」

女子苦等失蹤6年丈夫真相好驚悚

陸官媒公開沈伯洋家衛星圖　陸委會警告

揭美突襲委國動機與下一步？

陸「最寒酸動物園」迎來第1個旅行團　

驚魂目擊美軍機隊低空掠過委國

分析／美打破和平！委內瑞拉下一步局勢堪憂　

影／福建艦「零幀急停」近距離曝光！

更多熱門

相關新聞

即／馬杜洛遭逮　她接任委國「代理總統」

即／馬杜洛遭逮　她接任委國「代理總統」

委內瑞拉最高法院憲法法庭於當地時間3日裁定，因總統馬杜洛（Nicolás Maduro）在美國部隊行動中遭拘留移送至紐約受審、無法履行職務，因此

驚魂目擊美軍機隊低空掠過委國

驚魂目擊美軍機隊低空掠過委國

快訊／白宮公布「馬杜洛上銬押解」影片

快訊／白宮公布「馬杜洛上銬押解」影片

打臉川普！委內瑞拉副總統「譴責美軍行動」

打臉川普！委內瑞拉副總統「譴責美軍行動」

美軍特種部隊閃電生擒馬杜洛　邱毅：中國也有這部隊！聽說更厲害

美軍特種部隊閃電生擒馬杜洛　邱毅：中國也有這部隊！聽說更厲害

關鍵字：

美國斬首委內瑞拉智利譴責

讀者迴響

熱門新聞

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控

《紅白》驚見不雅畫面！女歌手肉色戰袍「像沒穿」正面開腿

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

好友「1話題」拒聊　一票秒懂：超討厭被問

估跌破5℃　首波寒流要來了

16億獎金！中情局「超強內鬼」背叛馬杜洛

快訊／川普宣布「接管」委內瑞拉

尪輸入密碼求試車「本土性能車 車燈D-E」！妻：約砲嗎

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

50歲男每天喝「黑咖啡」竟釀腎衰竭！醫揪1關鍵

獨／台八女星嫁前國手！婚禮宣布懷孕「寶寶性別公開」

全台樂園景點免費入園優惠懶人包

台女星「錄影胸貼外露」沒發現

更多

最夯影音

更多
蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷
瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面