多國強烈譴責美國軍事行動　智利總統：今日委國，明日任何一國

▲川普po出委內瑞拉總統馬杜洛遭逮照，雙眼遭蒙、雙手上銬。（圖／翻攝自Facebook／The White House）

記者任以芳／綜合報導

美軍昨3日凌晨深入委內瑞拉逮捕總統馬杜洛（Nicolas Maduro），震撼國際社會，引起多國強烈譴責美國霸權。智利總統博里奇昨天同步發聲，強力譴責美國軍事行動，痛批「今天是委內瑞拉，明天就可能是任何一個國家」。巴西總統則巴西總統盧拉譴責稱，美國的行為嚴重侵犯委內瑞拉主權，是世界邁向暴力、混亂和動蕩的第一步」。

美國總統川普於當地時間1月3日凌晨5時，社交媒體上宣稱，美國對委內瑞拉實施了大規模打擊，並「抓獲了委內瑞拉總統馬杜羅及其夫人」。委內瑞拉政府當天稍早前發佈公告，強烈譴責美國對委內瑞拉「極其嚴重的軍事侵略」，並在全國範圍內實施國家緊急狀態，號召全體人民「立即轉入武裝鬥爭以擊敗帝國主義侵略」。

中國外交部發言人3日表示，中方對美方悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責。美方的這種霸權行徑，嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美和加勒比地區和平與安全，中方堅決反對。我們敦促美方遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，停止侵犯別國的主權安全。

▲美國軍事行動突襲委內瑞拉，引起多國強烈譴責美國霸權，智利總統博里奇率先強力譴責。（圖／翻攝 百度）

陸官媒《環球時報》今4日報導整理多國即時反應與譴責美國入侵委內瑞拉的行動。歐盟等美國盟友也呼籲美國「克制」，「尊重國際法原則和《聯合國憲章》」。

智利總統博里奇當地時間3日首都聖地亞哥譴責美國對委內瑞拉的軍事行動，並指出，「今天是委內瑞拉，明天就可能是任何一個國家」。

博里奇表示，智利認為尊重國家主權和領土完整是不可逾越的紅線，呼籲聯合國就委內瑞拉局勢立即發揮積極作用，利用一切可用機制防止軍事升級，保護平民，並根據《聯合國憲章》重建政治和平解決框架。

哥倫比亞總統佩特羅於昨3日凌晨發聲，透過社交媒體向全世界發出警報，直指美國正以導彈轟炸委內瑞拉。他呼籲美洲國家組織及聯合國安理會立即召開緊急會議，討論此項侵略行為。

巴西總統盧拉則批評美方行為嚴重侵犯主權，樹立「極其危險的先例」，是將世界推向暴力與動盪的開端。古巴國家主席迪亞斯卡內爾更直言，這是針對委內瑞拉人民及美洲地區的「國家恐怖主義行徑」。

聯合國祕書長古特雷斯透過發言人表示，對局勢升級深感震驚，警告軍事行動將產生令人擔憂的影響。

俄羅斯外交部連發多份聲明，針對委內瑞拉總統馬杜洛及其夫人傳出遭美軍強行帶離出境的報導，俄方表達強烈震驚，俄方要求美方立即對此事作出「澄清」，「如果該情況屬實，則構成對一個獨立國家主權不可接受的侵犯」。俄外交部「強烈敦促」美國釋放馬杜洛。

即使是美國盟友也站出來發聲，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯與美國國務卿盧比歐通話後，強調在任何情況下都必須尊重聯合國憲章，呼籲各方克制；英國首相斯塔默表示英國「未參與此次行動」，並重申所有國家均應遵守國際法。

《環時》引述法新社評論指出，川普重返白宮後自封為「和平總統」，宣稱曾因止戰應獲諾貝爾獎。但諷刺的是，他如今多個地區引戰。

川普此舉引發美國內部跨黨派反彈。共和黨參議員邁克·李質疑，在未宣戰或未獲武力授權的情況下，該行動缺乏憲法依據，質疑其合法性。民主黨參議員沙茨則直指，美國「沒有任何重要國家利益」可以作為在委內瑞拉發動戰爭的藉口，我們早該學會別再陷入愚蠢的冒險了」。