美打破和平！委內瑞拉下一步　陸學者：恐陷入長期真空與動盪未來

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）被抓捕到美國，震撼全球，也讓委國民眾無助緊張未來局勢。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國總統川普於3日正式宣布，美軍在委內瑞拉突襲行動成功抓獲總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其夫人並帶離出境。當日凌晨，委內瑞拉首都加拉加斯多處軍事設施遭到精確空襲，這場震驚世界的軍事行動不僅擊碎了當地的和平，更引發各界對委國未來局勢及國際法原則遭到破壞的深度擔憂。多位大陸專家學者接警告，美國此舉要宣告重塑西半球控制權，反而把委內瑞拉推向未知的權力真空與混亂深淵。

美國總統川普於3日正式宣布，美軍已在針對委內瑞拉的行動中成功抓獲總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其夫人並帶離出境。當日凌晨，委內瑞拉首都加拉加斯多處軍事設施遭到精確空襲，這場震驚世界的軍事行動不僅擊碎了當地的和平，更引發各界對委國未來局勢及國際法原則遭到破壞的深度擔憂。

針對美方突襲動用武力的動機，陸官媒《環球時報》報導多位大陸學者觀點，美方稱「抓獲馬杜洛」，未來委內瑞拉局勢會怎麼走？多數專家學者分析，美國此舉在本質上是對國際規則與主權原則的公然挑釁，顯露川普政府意圖透過「雷霆手段」重塑西半球地緣控制權的戰略企圖。美國此舉雖在軍事上取得進展，卻可能將委內瑞拉推向未知的混亂深淵。

▲川普記者會上表示，美國原本準備對委內瑞拉發動第二波軍事行動，現在可能不會執行。（圖／翻攝自Facebook／The White House）

中國大陸拉美事務專家受訪表示，隨著總統馬杜洛被強行帶離政治舞台，委內瑞拉首先面臨的恐怕不是「迅速改朝換代」，而是極其危險的權力真空。專家分析，目前委國反對派內部高度碎片化，缺乏具備全國號召力的核心人物，其國內組織與動員能力有限，短期內恐難以填補政權缺口。

該學者預測，委內瑞拉接下來將進入一段漫長的政治博弈期。短期內雖可能由副總統或其他執政黨高層接任臨時總統，但各方派系與外國勢力必將在幕後展開角力。政治軌跡可能與伊拉克、阿富汗在發生重大政治變局後的動盪經歷相似，短期內要建立起「清晰、穩定且可預期」的政治新秩序將面臨巨大挑戰。

湖北大學區域與國別研究院院長吳洪英分析表示，如總統馬杜洛被美方抓獲消息屬實，美方後續核心訴求大概率是扶持親美反對派政權，其本質目的仍是掌控委內瑞拉石油資源。不過這一局面存在較高不確定性，若事態成真，可能引發南美地區動盪；若局勢能得到控制，其影響範圍或相對有限。

上海外國語大學美國與太平洋地區研究所研究員吳小凡指出，由於委內瑞拉是世界重要石油產出國家，短期更多是風險溢價與預期恐慌，國際油價存在顯著波動的可能性。