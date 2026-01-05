　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸初代搖滾經紀人郭傳林離世...享壽66歲　曾打造草根搖滾黑豹樂隊

▲大陸資深搖滾經紀人郭傳林離世。（圖／翻攝極目新聞）

▲大陸資深搖滾經紀人郭傳林離世。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

兩岸資深搖滾樂迷耳熟能詳的黑豹樂隊創始人，被視為中國初代搖滾經紀人的「四哥」郭傳林近日因病離世，享壽66歲。消息傳出後，引起大陸搖滾圈與樂迷廣泛關注。相關人士證實，郭傳林依照生前遺願，後事從簡，不另行舉辦公開追悼活動，黑豹樂隊後續將對外發布正式訃告。

《極目新聞》報導，2026年1月4日，黑豹樂隊創始人、著名搖滾經紀人郭傳林因病在山東青島去世，享壽66歲。1月5日上午，從黑豹樂隊現任經理人及知情人士處獲悉，消息屬實。

▲大陸資深搖滾經紀人郭傳林離世。（圖／翻攝極目新聞）

▲郭傳林長期深耕搖滾樂領域。（圖／翻攝極目新聞）

公開資訊顯示，郭傳林，1960年出生，圈內人稱「四哥」，被視為中國第一代搖滾經紀人的代表人物。他於1987年在北京大興縣福利工廠組建電聲樂團雛形，隔年邀請王菲前夫竇唯加入擔任主唱，象徵黑豹樂隊正式成形，也奠定樂隊由翻唱走向原創的風格轉變。

隨著《無地自容》、《Don’t Break My Heart》等作品走紅，黑豹樂隊迅速成為大陸搖滾史上的代表性團體。1990年，郭傳林率領黑豹參與「深圳之春」搖滾演出，完成北京搖滾圈首次大型集體公演；1991年赴香港演出期間，也曾與Beyond樂隊成員交流合影。

▲郭傳林帶著黑豹樂隊在香港演出時，曾結識Beyond樂團。（圖／翻攝極目新聞）

▲郭傳林帶著黑豹樂隊在香港演出時，曾結識Beyond樂團。（圖／翻攝極目新聞）

1993年，郭傳林策劃「穿刺行動」全國巡演；隔年陸續簽下李曉燕、鄭鈞與輪回樂隊，並促成與日本JVC唱片公司的合作。其後，鄭鈞首張專輯《赤裸裸》推出，專輯銷量突破50萬張，成為當時華語搖滾的重要里程碑。

郭傳林1995年離開黑豹樂隊後，轉為獨立發展，直至進入數位音樂時代後，他仍持續投入青年樂團培育與校園音樂活動，並多次公開呼籲重視原創音樂的版權保護。根據中國音像著作權集體管理協會資料，截至2023年，曾受其扶持的音樂人及相關作品，累計播放量已超過50億次。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊
台積電貢獻近9成！台股飆漲755點史上第6高　上市櫃1398
19歲無照男、16歲少女雙亡！機車炸火光噴30m才停下
珉娥突大動作刪IG！　公司緊急發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸26歲正妹網紅被男友騙至「柬埔寨」　雙腿疑遭打斷被丟路邊

拒讓「美國人」接班！84歲中國鞋王拋震撼彈：與兒子兒媳斷絕關係

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

陸大學戀人花199元買「情侶險」　10年後結婚兌換1萬元現金

鄧紫棋首部長篇小說參選銀河獎　該獎項為中國科幻小說最高榮譽

陸女子懷孕每次產檢就發現多一胎　醫驚是1／1500萬「同卵四胞胎」

四戰全勝！球王「樊振東」留洋生涯首冠　德媒大讚：控場大師

陸2025車市銷售成績單曝　六大車企領銜...比亞迪穩坐龍頭

長白山現3頂千萬懸浮「冰封皇冠」　一夜間民眾大排長龍拍美照

騰訊AI「元寶」造反了？　回覆使用者「滾」「不會自己調嗎？」

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

台南廢棄物起火狂冒黑煙！火勢猛烈延燒工廠　警消急灌救

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

陸26歲正妹網紅被男友騙至「柬埔寨」　雙腿疑遭打斷被丟路邊

拒讓「美國人」接班！84歲中國鞋王拋震撼彈：與兒子兒媳斷絕關係

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

陸大學戀人花199元買「情侶險」　10年後結婚兌換1萬元現金

鄧紫棋首部長篇小說參選銀河獎　該獎項為中國科幻小說最高榮譽

陸女子懷孕每次產檢就發現多一胎　醫驚是1／1500萬「同卵四胞胎」

四戰全勝！球王「樊振東」留洋生涯首冠　德媒大讚：控場大師

陸2025車市銷售成績單曝　六大車企領銜...比亞迪穩坐龍頭

長白山現3頂千萬懸浮「冰封皇冠」　一夜間民眾大排長龍拍美照

騰訊AI「元寶」造反了？　回覆使用者「滾」「不會自己調嗎？」

公益揭弊者保護法宣導　台電嘉義區處力推行政安全

彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝享年58歲

最愛什麼公設？房產達人首推「2項」太實用　爆一票屋主共鳴

旅宿業聘用外籍實習生新規上路　獎助金及津貼比照最低工資

不安瀰漫！委內瑞拉首都街上空蕩蕩　僅超市外「出現囤物資人龍」

藥劑師偷賣「瘦瘦針」　竟是衛教妻盜蓋醫師章連開12張假處方

台股站上3萬點　群益投信：今年Q1善用「馬力夯」投資策略

專家預言「2026年是AI實用元年」　告別盲目追逐大模型「這3大應用」才是未來

海端鄉長盃慢壘賽登場　關山警舉牌宣導防詐與交安

去年貨櫃船訂單新增415萬箱、總量達1130萬箱　船廠產能趨於飽和

【有動物脫逃？】逛動物園突見「圍捕騷動」　園方：野生山羌誤闖

大陸熱門新聞

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

陸網紅被騙至「柬埔寨」遭打斷腿流浪街頭

男子下單「10-9枚茶葉蛋」僅收到1顆　客服：-是減號

拒讓「美國人」接班！中國鞋王汪海：與兒斷絕關係

陸官媒轟美霸權掠奪！網：國家一定要強

綠委提案修兩岸條例　國台辦嗆：若觸碰紅線將採取「斷然措施」

長白山現3頂千萬懸浮「冰封皇冠」

騰訊AI「元寶」造反了？ 回覆使用者「滾」「不會自己調嗎？」

陸「最寒酸動物園」迎來第1個旅行團　

小寒降臨！北地冰封 陸氣象局：一年中最寒冷時段到來

四戰全勝！「樊振東」留洋生涯首冠

陸女子懷孕每次產檢就發現多一胎 醫驚是1／1500萬「同卵四胞胎」

分析／美打破和平！委內瑞拉下一步局勢堪憂　

更多熱門

相關新聞

分析川普打委內瑞拉原因　范琪斐：同邏輯是否也會接受中國管台灣？

分析川普打委內瑞拉原因　范琪斐：同邏輯是否也會接受中國管台灣？

美國3日凌晨對委內瑞拉發動大規模行動，逮捕長期執政的專制總統馬杜洛及其妻子，並將兩人押解回美國境內。對此，媒體人范琪斐4日分析，自己不認為川普會為了台灣跟中國開戰，川普不想做全世界警察，所以打委內瑞拉不是為了公平正義，只是利益，川普把拉美視為美國地盤，委內瑞拉這麼不聽話，怎麼可以？但這個邏輯很可怕的是，川普可能也可以接受俄羅斯有自己的地盤，烏克蘭給俄羅斯管，是不是說，也接受中國有自己的地盤，台灣給中國管？

李在明訪問中國強調「務實外交」 首個行程先與南韓僑民會面

李在明訪問中國強調「務實外交」 首個行程先與南韓僑民會面

中國學美「斬首賴清德」？　矢板明夫曝關鍵差異：這種擔憂是多餘

中國學美「斬首賴清德」？　矢板明夫曝關鍵差異：這種擔憂是多餘

陸政府宣布今年實施電動車能耗新制

陸政府宣布今年實施電動車能耗新制

美國給中國開綠燈？沈伯洋駁：中國是計畫性領土併吞　與委國無法類比

美國給中國開綠燈？沈伯洋駁：中國是計畫性領土併吞　與委國無法類比

關鍵字：

郭傳林黑豹樂隊搖滾樂中國搖滾音樂經紀

讀者迴響

熱門新聞

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍將羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

更多

最夯影音

更多
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面