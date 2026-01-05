陸初代搖滾經紀人郭傳林離世...享壽66歲　曾打造草根搖滾黑豹樂隊

▲大陸資深搖滾經紀人郭傳林離世。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

兩岸資深搖滾樂迷耳熟能詳的黑豹樂隊創始人，被視為中國初代搖滾經紀人的「四哥」郭傳林近日因病離世，享壽66歲。消息傳出後，引起大陸搖滾圈與樂迷廣泛關注。相關人士證實，郭傳林依照生前遺願，後事從簡，不另行舉辦公開追悼活動，黑豹樂隊後續將對外發布正式訃告。

《極目新聞》報導，2026年1月4日，黑豹樂隊創始人、著名搖滾經紀人郭傳林因病在山東青島去世，享壽66歲。1月5日上午，從黑豹樂隊現任經理人及知情人士處獲悉，消息屬實。

▲郭傳林長期深耕搖滾樂領域。（圖／翻攝極目新聞）

公開資訊顯示，郭傳林，1960年出生，圈內人稱「四哥」，被視為中國第一代搖滾經紀人的代表人物。他於1987年在北京大興縣福利工廠組建電聲樂團雛形，隔年邀請王菲前夫竇唯加入擔任主唱，象徵黑豹樂隊正式成形，也奠定樂隊由翻唱走向原創的風格轉變。

隨著《無地自容》、《Don’t Break My Heart》等作品走紅，黑豹樂隊迅速成為大陸搖滾史上的代表性團體。1990年，郭傳林率領黑豹參與「深圳之春」搖滾演出，完成北京搖滾圈首次大型集體公演；1991年赴香港演出期間，也曾與Beyond樂隊成員交流合影。

▲郭傳林帶著黑豹樂隊在香港演出時，曾結識Beyond樂團。（圖／翻攝極目新聞）

1993年，郭傳林策劃「穿刺行動」全國巡演；隔年陸續簽下李曉燕、鄭鈞與輪回樂隊，並促成與日本JVC唱片公司的合作。其後，鄭鈞首張專輯《赤裸裸》推出，專輯銷量突破50萬張，成為當時華語搖滾的重要里程碑。

郭傳林1995年離開黑豹樂隊後，轉為獨立發展，直至進入數位音樂時代後，他仍持續投入青年樂團培育與校園音樂活動，並多次公開呼籲重視原創音樂的版權保護。根據中國音像著作權集體管理協會資料，截至2023年，曾受其扶持的音樂人及相關作品，累計播放量已超過50億次。