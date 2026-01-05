網購陷阱？男子下單「10-9枚茶葉蛋」僅收到1顆　客服：-是減號

▲男大生網購「10-9枚茶葉蛋」，本以為能收到9至10顆滷蛋，結果到貨後卻發現僅有1顆。（圖／翻攝自微博／極目新聞）

圖文／CTWANT

大陸電商平台近日傳出消費爭議，河南一名男大學生日前網購標示為「10-9枚」的茶葉蛋，實際卻僅收到1顆，詢問客服還得到超傻眼回應，將對話截圖分享到網上，意外引發網友熱議。事件曝光後，平台已介入處理，最終對消費者祭出10倍賠償，商家則疑似已下架消失。

根據陸媒《極目新聞》報導，一名就讀河南科技大學一年級的張姓男學生指出，自己於2025年9月27日在某電商平台下單購買茶葉蛋，商品頁面標示數量為「10-9枚」，價格為人民幣3.6元（約新台幣16.5元）。他於10月8日收到商品，卻發現包裹內僅有1顆茶葉蛋，與他對商品標示的認知落差甚大。

張男事後向商家客服反映，對方卻回應稱「10-9」中的符號為減號，意即「10減9等於1」，並表示商家後台顯示本來就是販售1枚茶葉蛋。由於金額不高，張男當下並未多作追究，甚至直接將唯一的茶葉蛋吃掉。

▲男大生公開與客服對話。（圖／翻攝自微博／極目新聞）

直到近日，張男才將當時訂單頁面與客服對話截圖上傳社群，竟意外引發大量網友關注與討論，「如果寫9-10枚，是不是還要倒貼商家一顆？」「這套路比雞蛋還多」、「賣個茶葉蛋也要這樣騙消費者，別跟這家買了」。

此事件在網上發酵，電商平台隨即主動聯繫張男，並依相關規定提供10倍金額、共人民幣36元（約新台幣165元）的賠償。不過，張男表示，目前已搜尋不到原商家，推測可能已下架或更換帳號重新上架。

報導中，有律師指出，「10-9枚」依一般社會觀念，應理解為數量範圍，商家刻意解釋為算式，屬於設置文字陷阱，具有誤導與欺騙意圖，依法應負起相應賠償責任。專家也提醒，網購時仍應仔細檢視商品說明，避免落入模糊標示的消費陷阱。

延伸閱讀

▸ 白宮PO「上銬押解畫面」稱罪犯遊街 馬杜洛喊：新年快樂

▸ 只剩1天！7、8月統一發票「6大獎無人領」 消費明細一次看

▸ 原始連結