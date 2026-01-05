李在明訪問中國強調「務實外交」　首個行程先與南韓僑民會面

▲南韓總統李在明訪問中國，首個行程先與在華韓僑會面。（圖／翻攝北京時間，下同）

記者魏有德／綜合報導

南韓總統李在明夫婦昨（4）日抵達北京，開啟為期四天的國事訪問，今（5）日預計將與大陸國家主席習近平會面，並以會見在華南韓僑民作為此行首項公開行程。李在明在談話中多次提及韓中關係「全面恢復」，強調本屆政府將以務實外交為基調，推動雙邊關係回歸穩定並深化合作。

《環球時報》報導，據韓國《朝鮮日報》、《韓國先驅報》等媒體報導，李在明4日在北京與在華韓國僑民會面時表示，韓中關係的全面恢復是本屆政府最重大的外交成就之一，韓方將盡最大努力加強兩國政府在相互尊重和體諒基礎上的溝通合作。他還稱，韓中兩國在產業合作方面擁有“無限機會”。

李在明指出，以訪中作為今年「務實外交」的起點，具有重要象徵意義，此次行程將成為規劃未來30年韓中關係發展的重要象徵，「期待雙邊關係能夠克服過去的不足，全面恢復互信，並成為深化與擴大合作的新起點。」

李在明也坦言，韓中雙邊關係過去曾歷經波折，將維持當前的正向發展動能，避免類似困難再次發生，韓國政府將在相互尊重與體諒的基礎上，持續加強與中方的溝通與合作。

在經濟與產業層面，李在明提到，韓中兩國具備互補優勢，未來在再生能源、生物科技、銀髮經濟等多個領域，仍存在廣泛合作空間。他並以中國在金融科技與環保科技的快速發展為例，指出相關政策推動了電動車等產業的普及。

對於李在明的來訪，大陸外交部表示，中韓互為重要近鄰與合作夥伴，期待在兩國元首戰略引領下，此行能為推動中韓戰略合作夥伴關係進一步發展發揮積極作用。