　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

李在明訪問中國強調「務實外交」　首個行程先與南韓僑民會面

▲南韓總統李在明訪問中國，首個行程先與在華韓僑會面。（圖／翻攝微博）

▲南韓總統李在明訪問中國，首個行程先與在華韓僑會面。（圖／翻攝北京時間，下同）

記者魏有德／綜合報導

南韓總統李在明夫婦昨（4）日抵達北京，開啟為期四天的國事訪問，今（5）日預計將與大陸國家主席習近平會面，並以會見在華南韓僑民作為此行首項公開行程。李在明在談話中多次提及韓中關係「全面恢復」，強調本屆政府將以務實外交為基調，推動雙邊關係回歸穩定並深化合作。

《環球時報》報導，據韓國《朝鮮日報》、《韓國先驅報》等媒體報導，李在明4日在北京與在華韓國僑民會面時表示，韓中關係的全面恢復是本屆政府最重大的外交成就之一，韓方將盡最大努力加強兩國政府在相互尊重和體諒基礎上的溝通合作。他還稱，韓中兩國在產業合作方面擁有“無限機會”。

▲南韓總統李在明訪問中國，首個行程先與在華韓僑會面。（圖／翻攝微博）

李在明指出，以訪中作為今年「務實外交」的起點，具有重要象徵意義，此次行程將成為規劃未來30年韓中關係發展的重要象徵，「期待雙邊關係能夠克服過去的不足，全面恢復互信，並成為深化與擴大合作的新起點。」

李在明也坦言，韓中雙邊關係過去曾歷經波折，將維持當前的正向發展動能，避免類似困難再次發生，韓國政府將在相互尊重與體諒的基礎上，持續加強與中方的溝通與合作。

在經濟與產業層面，李在明提到，韓中兩國具備互補優勢，未來在再生能源、生物科技、銀髮經濟等多個領域，仍存在廣泛合作空間。他並以中國在金融科技與環保科技的快速發展為例，指出相關政策推動了電動車等產業的普及。

對於李在明的來訪，大陸外交部表示，中韓互為重要近鄰與合作夥伴，期待在兩國元首戰略引領下，此行能為推動中韓戰略合作夥伴關係進一步發展發揮積極作用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊
台積電貢獻近9成！台股飆漲755點史上第6高　上市櫃1398
19歲無照男、16歲少女雙亡！機車炸火光噴30m才停下
珉娥突大動作刪IG！　公司緊急發聲
快訊／台積電內鬼！又1工程師遭起訴　求刑8年8月

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸26歲正妹網紅被男友騙至「柬埔寨」　雙腿疑遭打斷被丟路邊

拒讓「美國人」接班！84歲中國鞋王拋震撼彈：與兒子兒媳斷絕關係

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

陸大學戀人花199元買「情侶險」　10年後結婚兌換1萬元現金

鄧紫棋首部長篇小說參選銀河獎　該獎項為中國科幻小說最高榮譽

陸女子懷孕每次產檢就發現多一胎　醫驚是1／1500萬「同卵四胞胎」

四戰全勝！球王「樊振東」留洋生涯首冠　德媒大讚：控場大師

陸2025車市銷售成績單曝　六大車企領銜...比亞迪穩坐龍頭

長白山現3頂千萬懸浮「冰封皇冠」　一夜間民眾大排長龍拍美照

騰訊AI「元寶」造反了？　回覆使用者「滾」「不會自己調嗎？」

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

台南廢棄物起火狂冒黑煙！火勢猛烈延燒工廠　警消急灌救

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

陸26歲正妹網紅被男友騙至「柬埔寨」　雙腿疑遭打斷被丟路邊

拒讓「美國人」接班！84歲中國鞋王拋震撼彈：與兒子兒媳斷絕關係

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

陸大學戀人花199元買「情侶險」　10年後結婚兌換1萬元現金

鄧紫棋首部長篇小說參選銀河獎　該獎項為中國科幻小說最高榮譽

陸女子懷孕每次產檢就發現多一胎　醫驚是1／1500萬「同卵四胞胎」

四戰全勝！球王「樊振東」留洋生涯首冠　德媒大讚：控場大師

陸2025車市銷售成績單曝　六大車企領銜...比亞迪穩坐龍頭

長白山現3頂千萬懸浮「冰封皇冠」　一夜間民眾大排長龍拍美照

騰訊AI「元寶」造反了？　回覆使用者「滾」「不會自己調嗎？」

台股站上3萬點　群益投信：今年Q1善用「馬力夯」投資策略

專家預言「2026年是AI實用元年」　告別盲目追逐大模型「這3大應用」才是未來

海端鄉長盃慢壘賽登場　關山警舉牌宣導防詐與交安

去年貨櫃船訂單新增415萬箱、總量達1130萬箱　船廠產能趨於飽和

台新銀獨家承作北捷收單　Richart卡LINEPay等百大通路領券最高8%

男闖停機坪「鑽客機引擎」捲葉片身亡！　家屬提告求償近950萬

錯過火車行程夜晚抵達　池上警助日籍旅客順利入住度假村

警民聯手守護荷包　豐里警即時戳破假貸款詐騙

深夜酒駕釀危機！泡菜妹開賓士「失控衝撞列車」　31人緊急疏散

伸港新案單坪價衝32萬　賣出26筆登頂彰化「成交王」

【怒海拖救畫面曝】漁船東沙島海域失動力　雲林艦出動繫纜拖回！

大陸熱門新聞

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

男子下單「10-9枚茶葉蛋」僅收到1顆　客服：-是減號

拒讓「美國人」接班！中國鞋王汪海：與兒斷絕關係

陸官媒轟美霸權掠奪！網：國家一定要強

綠委提案修兩岸條例　國台辦嗆：若觸碰紅線將採取「斷然措施」

長白山現3頂千萬懸浮「冰封皇冠」

騰訊AI「元寶」造反了？ 回覆使用者「滾」「不會自己調嗎？」

陸「最寒酸動物園」迎來第1個旅行團　

小寒降臨！北地冰封 陸氣象局：一年中最寒冷時段到來

四戰全勝！「樊振東」留洋生涯首冠

分析／美打破和平！委內瑞拉下一步局勢堪憂　

陸女子懷孕每次產檢就發現多一胎 醫驚是1／1500萬「同卵四胞胎」

2次發聲！陸官方譴責美「強控」委國總統

更多熱門

相關新聞

中國學美「斬首賴清德」？　矢板明夫曝關鍵差異：這種擔憂是多餘

中國學美「斬首賴清德」？　矢板明夫曝關鍵差異：這種擔憂是多餘

美國3日凌晨突襲委內瑞拉，生擒長期執政的專制總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，引發國際社會高度關注，也在台灣掀起對區域安全的討論。部分輿論擔憂，中國是否可能仿效美國行動模式，對台灣採取類似「斬首式」軍事行動；對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫直言，這樣的憂慮並不必要，因為台灣與委內瑞拉在戰略條件與防衛體系上存在根本差異。

陸政府宣布今年實施電動車能耗新制

陸政府宣布今年實施電動車能耗新制

美軍活捉馬杜洛　韓左派政黨怒批美流氓國家

美軍活捉馬杜洛　韓左派政黨怒批美流氓國家

中方逼韓國表態「反對台獨」：遵守一個中國

中方逼韓國表態「反對台獨」：遵守一個中國

美國給中國開綠燈？沈伯洋駁：中國是計畫性領土併吞　與委國無法類比

美國給中國開綠燈？沈伯洋駁：中國是計畫性領土併吞　與委國無法類比

關鍵字：

南韓韓國中國李在明務實外交韓僑習近平

讀者迴響

熱門新聞

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

更多

最夯影音

更多
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面