　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

接見加拿大新任駐台代表　林佳龍：「貿易合作架構協議」穩健推進中

▲▼林佳龍接見加拿大新任駐台代表何曼麗。（圖／翻攝臉書）

▲林佳龍接見加拿大新任駐台代表何曼麗。（圖／翻攝臉書）

記者杜冠霖／台北報導

外交部長林佳龍昨（16）日於外交部與加拿大新任駐台代表何曼麗（Marie-Louise Hannan）會晤，並就台加關係與經貿合作廣泛交換意見。林佳龍表示，台加關係近年快速進步、兩國合作持續深化，並已簽署多項合作協議，外界關注的「貿易合作架構協議」僅因加方舉行聯邦大選而稍微落後，仍持續穩健推進中，兩國將持續以「堆積木」的方式，穩健推進雙方經濟領域的合作。

林佳龍表示，何曼麗於會中強調近年來台加關係大幅躍進，過去兩年已與台灣簽署多項合作協議，雖然「貿易合作架構協議」因加國舉辦聯邦大選而稍微落後，「但仍在穩健推進中」。何曼麗也提到，儘管坊間有報導試圖塑造台灣與貿易伙伴關係陷入困境的印象，但其實加拿大清楚瞭解「這些訊息並不正確」，且貿易談判團隊都對目前成果非常滿意，雙方討論都深具建設性。

林佳龍指出，加拿大於2022年發布印太戰略，對台加未來的發展具清楚願景，帶領兩國關係近年來快速且巨大的進步。今年8月兩國才剛簽署合作備忘錄，攜手打擊船隻以匿名方式進行「非法、未報告及不受規範」（IUU）的漁業，以保護海洋環境與經濟。

林佳龍說，台加兩國又於2023年及2024年完成簽署「投資促進及保障協議（FIPA）」，及「科學、技術及創新協議」（STIA)，兩國將持續以「堆積木」的方式，穩健推進雙方經濟領域的合作，並進一步拓展至半導體、人工智慧、能源與礦產等產業。

林佳龍表示，何曼麗是加拿大資深外交官，與台灣淵源深厚。她早年曾在台學習中文，並於2001年至2005年間派駐台灣，對台灣文化十分熟悉。昨日會晤時，林佳龍特別贈送以台灣玉雕刻的「玉見台灣」工藝品，林佳龍與何曼麗也相互分享攀登玉山經驗。林佳龍指出，明年就是加拿大在台設立貿易辦事處40週年，期盼雙方共同慶祝這項重要的里程碑，持續深化台加夥伴關係。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 7819 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蘭陽發電廠爆炸畫面曝！廠長身體右半邊灼傷
快訊／台灣大賽G1先發投手出爐
小S回來了！Lulu老公、前男友修羅場　金鐘獎今5大看點
快訊／新堰塞湖快溢淹　居民、電廠員工緊急撤離
快訊／台灣大賽雙方陣容出爐
性感女沒錢付車資！真實身分眾人驚呆　腳銬勾破黑絲
快訊／中華足協爭議「連環爆」　理事長王麟祥請辭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德勗勉海軍談「4新」　投資新科技不對稱戰力維護台海和平

普發1萬三讀　何欣純支持加碼：贊成台中市府跟進「分享經濟成果」

邱議瑩提修財劃法嗆為高雄多爭150億　柯志恩： 打臉當初配合政院？

「含普發1萬」韌性特別預算三讀　吳思瑤：藍白又砍50億國防預算

文化資產局前局長將13台公家平板電腦轉送親友　監察院2度彈劾

勗勉海軍62.1支隊　賴清德：整合新興兵力裝備提升戰力

韌性預算通過普發1萬在即　行政院：法案公告後1個月內執行

接見加拿大新任駐台代表　林佳龍：「貿易合作架構協議」穩健推進中

新壽突辦T17、18開工典禮　蔣萬安：有我動土的金鏟才有效

再喊話新壽合意解約　李四川：解約金可找第三方鑑價

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

張鈞甯首入圍金鐘「誰不想得」！XD　曝去年看直播落淚：離我還有點距離

普發1萬首批適用出爐！　財長：11月上旬直接入帳最快領到

王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

小泉進次郎退燒、高市早苗崛起！蔡桑談日本政治文化與時代價值觀｜蔡桑神鬼夜話 EP94

賴清德勗勉海軍談「4新」　投資新科技不對稱戰力維護台海和平

普發1萬三讀　何欣純支持加碼：贊成台中市府跟進「分享經濟成果」

邱議瑩提修財劃法嗆為高雄多爭150億　柯志恩： 打臉當初配合政院？

「含普發1萬」韌性特別預算三讀　吳思瑤：藍白又砍50億國防預算

文化資產局前局長將13台公家平板電腦轉送親友　監察院2度彈劾

勗勉海軍62.1支隊　賴清德：整合新興兵力裝備提升戰力

韌性預算通過普發1萬在即　行政院：法案公告後1個月內執行

接見加拿大新任駐台代表　林佳龍：「貿易合作架構協議」穩健推進中

新壽突辦T17、18開工典禮　蔣萬安：有我動土的金鏟才有效

再喊話新壽合意解約　李四川：解約金可找第三方鑑價

詹子賢喪父歸隊備戰！平野惠一不擔心調整：我相信他

救援貓報恩「把老鼠丟鍋中加菜」　女主人看監視器畫面崩潰

顏正國《少年吔，安啦！》珍重再見場告別！高捷出席送老友　收益捐助更生人

南韓大學生赴柬埔寨遭詐騙虐死　政府派員監督驗屍！曝光包機進度

跟安芝儇一起做公益！「#CheerUpAn」挑戰邀粉絲一同行善

蘭陽發電廠開關場爆炸畫面曝！廠長右半身灼傷　癱軟倒地送醫搶救

比照月經幣！他連署補助男性「伙食幣」：男性食量是1.5倍　網戰翻

緬北新生代「徐老發」詐團　血手印蓋小黑屋...不服管理剁手指泡酒

賴清德勗勉海軍談「4新」　投資新科技不對稱戰力維護台海和平

台灣大賽G1先發投手確定　魔神樂VS羅戈

【中文講太好】女騎士騎人行道找車位　誤撞「中文怪物」遭超溜中文痛罵

政治熱門新聞

快訊／普發1萬朝野無異議三讀通過　11月上旬執行

缺工太嚴重！卓榮泰預告擴大引進移工

台灣民意民調／郝龍斌全民調大贏10百分點　支持者民調反被鄭麗文輾壓

新壽T17、T18今辦動工典禮　郝龍斌提合約：可笑愚昧適可而止

逆轉！女助理稱「性騷指控是誤會」　邱臣遠：面對傷害我選擇原諒

市長好帥！蔣萬安逛台南婆媽嗨翻　大啖75年老字號滷肉飯

新壽突辦T17、18開工典禮　蔣萬安：有我動土的金鏟才有效

要基層「交出臉書帳號」　高雄三民區長遭拔官

普發1萬可望11月入帳！賴清德籲朝野團結

政治攻擊衝我來！　黃國昌斥：扯到我小孩、太太有完沒完？

遭嗆作票　中央黨部18日開即時報票中心

撤回砍監察院預算案傅崐萁非常生氣！　黃國昌：承受很大壓力

高雄市府遭爆發公文要求「交出臉書帳號」

新壽動土　簡舒培列4矛盾質疑

更多熱門

相關新聞

與林佳龍不和？朝野點名吳釗燮　綠委轟「涉外人士」放話破壞團結　

與林佳龍不和？朝野點名吳釗燮　綠委轟「涉外人士」放話破壞團結　

不分朝野立委今（16日）都在外交及國防委員會上提及前外交部長、現任國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍間的「摩擦」風聲。民進黨立委陳冠廷更痛批，若涉外人士再這樣放話，「那麼去當媒體人會比較適合，不要在這邊來破壞我國的團結」。本日會議召委、民進黨立委王定宇也說，希望這些媒體放話適可而止，國家利益跟黨派無關。

綠委批對南非晶片制裁若玩狼來了　國家尊嚴就不見

綠委批對南非晶片制裁若玩狼來了　國家尊嚴就不見

台人赴德遭指是「中國通緝犯」盤查4小時　德方說法曝

台人赴德遭指是「中國通緝犯」盤查4小時　德方說法曝

嚇阻台海衝突？美國強化關島防衛系統　林佳龍這樣說

嚇阻台海衝突？美國強化關島防衛系統　林佳龍這樣說

韓人赴柬死亡、失蹤頻傳！韓外交部發旅遊禁令

韓人赴柬死亡、失蹤頻傳！韓外交部發旅遊禁令

關鍵字：

外交部台加關係經濟合作合作協議林佳龍加拿大

讀者迴響

熱門新聞

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

快訊／「亞洲最美」克拉拉離婚了！　公司證實「豪門婚姻6年破碎」

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

麻吉大哥又爆倉17億台幣　帳戶僅剩32.8萬美元

快訊／蔡康永與小S深夜突發文！

3籃球教練不雅片外流　「上空」愛撫全曝光

維基寫76歲！潘迎紫回應真實年齡

日溫泉員工遇熊襲失蹤！100m外尋獲男屍

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

快訊／堰塞湖將溢淹！花蓮縣府：盡速離開太魯閣

《我想死，但想吃辣年糕》白世熙驟逝　「生前捐心臟、肺等」救5條生命

正妹直播主「開包裹爆炸」毀容　雙眼腫剩一條線

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

韓國旅遊要戴「我是台灣人」徽章　韓網嘆丟人

快訊／普發1萬朝野無異議三讀通過　11月上旬執行

更多

最夯影音

更多
不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面