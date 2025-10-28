高市早苗迎川普　口譯竟是「外務省員工」！背後巧思與安倍有關

▲ 川普與高市早苗28日在東京迎賓館舉行會談。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普28日上午和日本首相高市早苗在東京迎賓館舉行首次面對面會談，高市表示希望與川普共同打造「日美同盟的新黃金時代」，川普也稱雙方是「最強盟友」。值得注意的是，高市在會談中罕見起用外務省職員負責口譯，背後原因與已故前首相安倍有關。

綜合NHK等日媒，美日領袖會談於當地上午9時50分正式展開，高市致詞時特別感謝川普與安倍長期以來的友誼，並稱「現在日美是世界上最偉大的同盟國，日本將與美國共同為世界和平與繁榮貢獻力量」。川普則回應，「我一直對日本懷有深厚感情與敬意，這份關係將比以往更加穩固」，「我們是最強大的同盟國」。

日媒指出，此次會談意外亮點包括高市特別任命外務省日美地位協定室長高尾直負責翻譯工作，他過去曾為安倍口譯，在川普第一任期間的美日會談中扮演良好溝通橋樑。課長級職員擔任元首會談口譯實屬罕見，但高市政府盼能以過往經驗為基礎，藉由這項安排強化與川普的個人信賴關係。

會談議程聚焦深化安全保障與經濟等多元領域的合作，高市預計向川普說明全面強化日本防衛能力的方針，回應川普長期以來對盟國安保負擔的關切。會後兩人將共進午餐，隨後前往橫須賀美軍基地，川普也將在現場發表演說，並於29日轉赴南韓繼續亞洲行程。