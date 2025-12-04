四度訪華重點？馬克宏抵京後發文　與中方討論世界迫切解決的議題

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）四度訪華。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

法國總統馬克宏昨3日抵達北京，正式展開為期三天的國事訪問。這是馬克龍第四度以國事訪問形式踏上大陸，他當晚在社交平台發文表示，此行將與中國討論「世界迫切需要的和平與經濟議題」。短短一句話，背後折射是當前國際格局下歐洲的戰略焦慮與中國的關鍵角色。

第四度訪華的法國總統馬克龍3日晚間抵達北京展開訪問行程，他與夫人布麗吉特搭乘專機降落北京機場，步下舷梯時沿紅毯前行，中共中央政治局委員、外交部長王毅親赴機坪迎接。馬克宏在機場致詞時表示，「感謝您今晚的接待，以及我們即將共同展開的工作。」

談及此行重點，馬克宏昨晚落地後隨即在社交平台發文，未來三天他將在北京與成都停留，法方期待與中方討論「世界迫切需要解決的和平與經濟議題」。他強調，將致力與中方及國際夥伴攜手應對重大挑戰，並深信「攜手並進必能有所作為」。

對於馬克宏此次訪華，中國外交部發言人表示，中方願藉此訪契機弘揚中法建交精神，強化戰略溝通、深化務實合作、密切多邊協調，推動中法全面戰略夥伴關係再上新台階，為中歐關係健康穩定發展及維護多邊主義與世界和平繁榮作出積極貢獻。

馬克宏此次訪華，時機耐人尋味。俄烏衝突僵持不下，巴以衝突再度激化，全球能源與糧食危機持續發酵，歐洲經濟在高通脹與能源短缺中艱難掙扎。在此背景下，馬克龍明確將「和平」置於議題首位，絕非偶然。

另外，外界也推估馬克宏在「台灣問題」上依舊表達「一中原則」共識。王毅3日已先會見法國外長巴霍，主動提及近期日首相高市早苗涉台言論，引發中日緊張的外交對立，並向法方喊話「繼續理解並支持中方正當立場」。中方新聞稿則指出，巴霍強調堅定奉行一中政策。

根據法方事前公布的代表團名單，此次訪華陣容龐大，法國外交部長巴羅、經濟部長萊斯屈爾、農業部長熱納瓦爾等多位內閣成員隨行，前總理拉法蘭、國民議會法中友好小組主席邁亞爾等政要亦在其中。

法媒《法國國際廣播電台》指出，馬克宏此行隨團官員共包含6名部長，外交、經濟、農業、環境、高等教育與文化部長；此外，約35名企業高層同行，涵蓋空中巴士（Airbus）、法國電力集團（EDF）、達能（Danone）等大型企業，也包括奢侈品及農產品領域的中小企業代表。

大陸媒體引述愛麗舍宮說法稱，馬克宏此訪目的在於「確保歐洲作為中國的重要合作夥伴能夠受到尊重」，顯示巴黎方面期望在複雜的中歐關係背景下，強化政治互信與經貿合作成果。