李在明將訪中！喊話「尊重一個中國」狂讚習近平：希望每年能見面

▲中國國家主席習近平、南韓總統李在明2025年11月初在南韓慶州APEC會場會晤。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明預計明（4）日至7日前往中國進行國是訪問，他昨（2）日接受中國官媒專訪時強調，對台灣問題維持「尊重一個中國」的立場，並提出韓中兩國領導人每年至少應見面一次。他回顧去年11月與習近平會晤，稱讚習近平「視野廣闊且豪爽，值得信賴」，認為這也讓南韓民眾對習近平抱持良好印象。

根據《韓聯社》，李在明在出訪中國前，在青瓦台迎賓館接受中國官媒《央視》專訪。他指出，「中國最關注的台灣問題上，韓國始終尊重『一個中國』，這個立場從未改變」，並提到自1992年南韓與中華民國（台灣）斷交，並與中華人民共和國建交時，兩國在此問題上的共識仍是雙邊關係的核心依據。

《韓聯社》特別在報導解釋所謂「一個中國」，指出中國大陸與台灣、香港、澳門同為無可分割的國家，而合法政府只有一個，強調是中國政府堅持的原則。同時，南韓政府1992年改與北京當局建交後，便對外展現秉持尊重「一個中國」立場。

▲習近平贈送小米手機給李在明。（圖／達志影像）

對於韓中兩國關係發展，李在明提到成語「實事求是」，強調每一個國家在追求各自的國家利益的同時，也應該尊重並考量到對方的立場，如此一來才能創造更大的利益。

針對美中兩大國間的矛盾，李在明提到從過去以來南韓便有著「安美經中」的構想，即安全保障靠美國保護、經濟發展則是依賴中國。對此，李在明解釋，「我認為，大韓民國的戰略自律相當重要。儘管與美國的安全保障合作無可避免，但若因此與中國發生衝突，則對大韓民國的國家利益毫無幫助。」

李在明強調，韓中兩國應該透過對話找到互惠方案，並建議兩國領導人至少每年會面一次，無論是李在明本人親自出訪中國、或是習近平訪韓等方案皆可行。

▲南韓總統李在明向中國人民致上新年祝福。（圖／翻攝自央視）

李在明也回顧去年11月在慶州APEC會場舉行的首次韓中領導人會晤，稱讚習近平是值得信賴的鄰居與合作夥伴，且視野廣闊且豪爽。他向《央視》分享雙方互動趣事，包括習近平送他小米手機時關於「監控」的輕鬆對話，認為南韓國內民眾對習近平抱有良好印象。

談及歷史議題，李在明提到過去韓中兩國在共同抗日的歷史經驗具有重要意義，有助於雙方深化理解與合作，「為了自己國家的利益而侵略他國、或是虐殺他國人民，這種事情不應該再度讓它發生！」

專訪最後，他親筆向中國民眾送上新年祝福，「值此新年之際，祝福中國人民新年健康幸福」。