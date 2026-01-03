超討厭打電話！餐廳訂位「1服務超加分」　一票人推爆：沒營業也行

▲一票人偏愛網路訂位，省時又方便。（示意圖／記者陳致平攝）



網搜小組／劉維榛報導

餐廳訂位看似一件小事，但對不少人來說是社交惡夢。一名網友坦言，超討厭打電話訂位的他，好在不少餐廳推出網路訂位，更大讚是最偉大的發明之一。該文章也戳中大票人的心聲，「餐廳有時環境吵雜在那邊蛤來蛤去？留資料真的超煩躁的」、「網路訂位的優點是24小時都可以訂位」。

一名網友在Threads直呼，「網路訂位真的是偉大的發明！」直言最受不了還得打電話訂餐廳的過程，尤其對於不愛講電話或容易社交焦慮的人來說，根本是最貼心便利的功能。

網路訂位24小時都能訂 網讚：替店家加分



底下網友紛紛也點頭認同，「真的！本I人超討厭電話訂位」、「超討厭打電話的理由，不是我多I人，而是餐廳有時環境吵雜在那邊蛤來蛤去？留資料真的超煩躁的」、「我是日本人，每次講自己的姓，店員都會：蛤？我就乾脆自稱木村先生」、「如果店家有文字客服就更優秀了」、「網路訂位的優點是24小時都可以訂位，電話訂位一定要在營業時間內打去」、「真的，有網路訂位加10分」。

說到訂位話題，日前有網友透露，原本想吃的餐點要等到晚上7點半才有空位，於是先卡位，但同行友人嫌太晚，最後改吃別家餐廳。正當該名網友想打電話取消訂位時，友人卻說「我根本不會通知」，讓他感到十分訝異，「我不喜歡準備好卻落空的感覺，所以會打去取消。」

這讓許多網友大罵，「No show是最糟糕的，尊重一下人家經營餐廳的辛苦吧」、「你朋友行為是奧客，餐飲界大忌」、「我自己是連晚5分鐘都一定讓對方知道的，更何況是要取消預約」。