　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中男喝珍奶嗆咳倒地昏迷！裝葉克膜搶命　醫：腦動脈瘤爆了

▲珍珠奶茶,手搖飲。（圖／記者曹悅華攝）

▲衛生福利部豐原醫院近日成功搶救一名因喝珍奶嗆咳昏迷、差點喪命的患者。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

衛生福利部豐原醫院近日成功搶救一名因喝珍奶嗆咳昏迷、差點喪命的患者。一名44歲張姓男子於家中飲用珍珠奶茶時，突然發生劇烈嗆咳，隨即出現呼吸困難、臉色發紺，並在短短數秒內倒地昏迷，送抵醫院後，患者已呈現意識不清及急性呼吸衰竭。豐原醫院啟動重症應變，進行腦室外引流手術及葉克膜治療才從死神手中，將張男救回。

▲豐原醫院,張正一。（圖／豐原醫院提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲患者到院後檢查發現雙側肺部出現大片浸潤，已處於嚴重缺氧狀態。（圖／豐原醫院提供）

衛生福利部豐原醫院副院長張正一表示，患者到院後檢查發現雙側肺部出現大片浸潤，已處於嚴重缺氧狀態，並同時確診為腦血管瘤破裂，併發大範圍顱內出血及顱內壓急劇升高，醫療團隊立即執行腦室外引流手術，成功降低顱內壓，為腦部爭取關鍵存活時間；不過，術後患者仍持續嚴重缺氧，因急性呼吸窘迫，隨即由心臟血管外科胡家瑜醫師啟動葉克膜治療，成功撐過最危險階段，患者於住院第4天順利脫離葉克膜，第21天成功脫離呼吸器，並持續接受後續復健治療。

▲豐原醫院,張正一。（圖／豐原醫院提供）

▲豐原醫院副院長張正一提醒，腦血管瘤多屬破裂前不易察覺的病灶，一旦合併劇烈症狀，應立即就醫評估。（圖／豐原醫院提供）

張正一提醒，嗆咳本身並不可怕，但若嗆咳後出現瞬間昏迷，往往不是單純嗆到，可能是腦動脈瘤破裂或腦出血等致命事件；張正一也提到，腦血管瘤多屬破裂前不易察覺的病灶，一旦合併劇烈症狀，應立即就醫評估。他呼籲，若出現突發劇烈頭痛、意識改變、語言不清、肢體無力或呼吸困難等症狀，務必立即就醫，把握黃金救命時間。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
入夜強烈冷氣團報到「北東水氣增」　後天轉乾再探7度
彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝享年58歲
拒讓「美國人」接班！84歲中國鞋王拋震撼彈：與兒子兒媳斷絕關
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊
台積電貢獻近9成！台股飆漲755點史上第6高　上市櫃1398

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

威力彩狂飆4億！　3生肖被點名「2026年初偏財運迎高峰」

怕孩子輸…完美媽媽「諮商室崩潰」！醫嘆：別信贏在起跑點

入夜強烈冷氣團報到「北東水氣增」　後天轉乾再探7度

旅宿業聘用外籍實習生新規上路　獎助金及津貼比照最低工資

績優社工性侵少女遭送懲戒　衛福部：最重廢止執照

月台下藏滿藍色座椅！網笑稱「朱自清爸爸休息區」　釣出台鐵親回

家屬帶符水來！ICU醫1舉動「解救崩潰的心」暖翻：那是祝福

快訊／6地低溫特報！中南部明上午跌破10度

台中男喝珍奶嗆咳倒地昏迷！裝葉克膜搶命　醫：腦動脈瘤爆了

春節台金第二波加班機1/6開放訂位　金門縣府1/7起受理需求調查

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

台南廢棄物起火狂冒黑煙！火勢猛烈延燒工廠　警消急灌救

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

威力彩狂飆4億！　3生肖被點名「2026年初偏財運迎高峰」

怕孩子輸…完美媽媽「諮商室崩潰」！醫嘆：別信贏在起跑點

入夜強烈冷氣團報到「北東水氣增」　後天轉乾再探7度

旅宿業聘用外籍實習生新規上路　獎助金及津貼比照最低工資

績優社工性侵少女遭送懲戒　衛福部：最重廢止執照

月台下藏滿藍色座椅！網笑稱「朱自清爸爸休息區」　釣出台鐵親回

家屬帶符水來！ICU醫1舉動「解救崩潰的心」暖翻：那是祝福

快訊／6地低溫特報！中南部明上午跌破10度

台中男喝珍奶嗆咳倒地昏迷！裝葉克膜搶命　醫：腦動脈瘤爆了

春節台金第二波加班機1/6開放訂位　金門縣府1/7起受理需求調查

吳念軒無預警現身宋偉恩嚇壞　鄭茵聲警告別相信任何人

睽違4年重返中壢！台啤雲豹「集中壢亮」主場週登場、中原大戰國王

岡本和真完成度高！有25轟潛力　美媒解析為何適合大聯盟

政二代顏大鈞涉吸金逾億被羈押　聲請處理債務台南地院裁定300萬交保

威力彩狂飆4億！　3生肖被點名「2026年初偏財運迎高峰」

西武獅雙王牌今井達也旅美、高橋光成留隊　監督期待新賽季

少女被警告厄運「iPhone秒失竊」　小偷竟是算命師本人

嘉義市推動住家周邊環境清潔　打造友善居住空間

怕孩子輸…完美媽媽「諮商室崩潰」！醫嘆：別信贏在起跑點

入夜強烈冷氣團報到「北東水氣增」　後天轉乾再探7度

【倒車還是舞獅】誤闖機車區撞倒2台...她竟下車幫翻面！？

生活熱門新聞

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

估跌破5℃　首波寒流時間曝

元旦過後「運勢翻紅四大生肖」

好市多「會員卡1情況」適用舊會費　網吵翻

最凍探5℃　這波冷到沒完沒了

快訊／今轉雨清晨6.5℃　8級強風要來了

衣服沾到醬油！鼎泰豐店員「秒給神秘小物」污漬沒了

明天停水！7縣市恐斷水9小時

北市知名電影院「突宣布熄燈」營業至1／31

今「小寒」4禁忌　做1事恐衰

估跌破5℃　首波寒流要來了

更多熱門

相關新聞

新人婚禮請賓客「喝這杯」　網讚：會開心

新人婚禮請賓客「喝這杯」　網讚：會開心

不少新人會在菜色上發揮巧思，最近有網友吃喜酒，發現桌上的飲品除了常見的可樂與果汁，竟然每個人都有一杯50嵐的波霸奶茶，不禁驚呼「婚禮進化了」。貼文引發熱議，「每桌每人一杯（還大杯含珍珠），費用搞不好比開紅酒還貴」、「留未來要結婚的友看，我要喝，先點了，阿華田+波霸去冰無糖！」

捷克手搖店「支持台灣」遭1星灌爆　台網友反攻補血

捷克手搖店「支持台灣」遭1星灌爆　台網友反攻補血

日澳混血來台迷上珍奶4天喝8杯

日澳混血來台迷上珍奶4天喝8杯

豐原醫院母嬰親善績優　母乳哺育成長逾 4 成

豐原醫院母嬰親善績優　母乳哺育成長逾 4 成

員工害客人喝清潔水！春水堂公益門市閉店2天

員工害客人喝清潔水！春水堂公益門市閉店2天

關鍵字：

珍珠奶茶豐原醫院腦動脈瘤張正一

讀者迴響

熱門新聞

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍將羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

更多

最夯影音

更多
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面