台中男喝珍奶嗆咳倒地昏迷！裝葉克膜搶命　醫：腦動脈瘤爆了

記者游瓊華／台中報導

衛生福利部豐原醫院近日成功搶救一名因喝珍奶嗆咳昏迷、差點喪命的患者。一名44歲張姓男子於家中飲用珍珠奶茶時，突然發生劇烈嗆咳，隨即出現呼吸困難、臉色發紺，並在短短數秒內倒地昏迷，送抵醫院後，患者已呈現意識不清及急性呼吸衰竭。豐原醫院啟動重症應變，進行腦室外引流手術及葉克膜治療才從死神手中，將張男救回。

衛生福利部豐原醫院副院長張正一表示，患者到院後檢查發現雙側肺部出現大片浸潤，已處於嚴重缺氧狀態，並同時確診為腦血管瘤破裂，併發大範圍顱內出血及顱內壓急劇升高，醫療團隊立即執行腦室外引流手術，成功降低顱內壓，為腦部爭取關鍵存活時間；不過，術後患者仍持續嚴重缺氧，因急性呼吸窘迫，隨即由心臟血管外科胡家瑜醫師啟動葉克膜治療，成功撐過最危險階段，患者於住院第4天順利脫離葉克膜，第21天成功脫離呼吸器，並持續接受後續復健治療。

張正一提醒，嗆咳本身並不可怕，但若嗆咳後出現瞬間昏迷，往往不是單純嗆到，可能是腦動脈瘤破裂或腦出血等致命事件；張正一也提到，腦血管瘤多屬破裂前不易察覺的病灶，一旦合併劇烈症狀，應立即就醫評估。他呼籲，若出現突發劇烈頭痛、意識改變、語言不清、肢體無力或呼吸困難等症狀，務必立即就醫，把握黃金救命時間。