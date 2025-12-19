兒少案司法已確定不起訴　南市府籲勿再誤信轉傳網路不實指控

▲台南市政府發布澄清影片，強調兒少案件已由司法機關判定不起訴，呼籲民眾勿誤信不實訊息。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

針對近期網路再度流傳涉及兒少保護的不實訊息，台南市政府19日發布澄清影片，嚴正呼籲民眾切勿誤信及轉傳錯誤內容，以免影響社會秩序及相關當事人權益。

教育局指出，相關指控早已經司法機關查明，並作出不起訴處分，事實明確，惟社群媒體帳號「鄭方形－為人民發聲」仍持續散布與判決結果不符的內容，已對無辜當事人、兒童及家庭造成二次傷害。

教育局說明，該名YouTuber指控其幼女遭某幼兒園園長侵害一案，經司法機關偵辦後，於2025年2月20日由地檢署作出不起訴處分；同年6月20日，台灣台南地院亦裁定駁回其聲請交付審判，全案司法程序已告確定。然而，鄭男仍多次在網路散布與司法結論不符之說法，並以剪接影像及誤導性論述，造成社會誤解與恐慌。

教育局強調，本案無論行政調查或司法調查，均依規定程序辦理，並曾多次提供當事人閱覽監視器畫面之機會。惟基於兒童隱私與身心保護考量，相關影像依法不得對外提供或公開，該作法亦與教育部規定一致。至於外界指控監視器畫面遭刪除一事，教育局澄清，純屬不實指控，並無此情形。

教育局指出，市府尊重言論自由，但不容許刻意扭曲事實及惡意造謠持續擴散，尤其涉及兒少權益，更須以最高標準審慎處理。基於公共責任，市府發布澄清影片，完整說明案件經過與司法判決結果，協助民眾理性辨識資訊真偽，避免被不實內容誤導。

教育局再次呼籲，民眾面對網路資訊應保持理性判斷，對與事實不符的錯假訊息切勿轉傳，避免造成更多傷害；同時期盼社會共同維護理性、友善的網路環境，讓受影響的幼兒園能早日回歸正常教學，還給幼生安全、穩定的成長空間。