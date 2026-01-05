　
    • 　
>
月台下藏滿藍色座椅！網笑稱「朱自清爸爸休息區」　釣出台鐵親回

網友拍下火車站月台下方暫避空間內擺放藍色座椅的畫面，引發大量討論，台鐵回應指出，該影片拍攝地點應為日本鐵道月台。（翻攝自threads/tms_tomorrow）

▲網友拍下火車站月台下方暫避空間內擺放藍色座椅的畫面，引發大量討論。（翻攝自threads／tms_tomorrow）

圖文／鏡週刊

火車站月台底下竟然「暗藏座椅」？近日一段拍攝月台下方空間的影片在社群平台瘋傳，只見軌道旁的狹小空間內，整齊擺放著一排藍色座椅，引發大量網友好奇與揣測。相關畫面迅速在Threads累積近5萬次互動，甚至被網友戲稱為「朱自清爸爸的休息區」。對此，台鐵官方也現身留言，說明影片實際拍攝地點與座椅來源。

月台下藍色座椅是做什麼用的？影片一曝光　網友腦洞大開

一名網友日前在Threads分享短片，畫面中可見火車站月台下方的暫避空間內，靠近鐵軌的位置竟擺放多張藍色座椅，讓原PO忍不住發問：「這個椅子在月台下面是給誰坐的？」

該畫面隨即引爆討論，不少網友發揮想像力留言調侃，「怕朱自清老爸橘子還沒撿完火車就來 讓他中場休息一下」、「果不小心掉落月台 不要害怕 先找個椅子坐 等待救援」、「朱自清他爸跟楊換都可以坐」、「哈利波特的九又四分之三月台真的存在」、「地下雲霄飛車，坐滿人才會發動」，幽默回應層出不窮。

「朱自清爸爸的休息區」從哪來？網友神比喻掀共鳴

在眾多留言中，最引發共鳴的說法，莫過於有人將該空間形容為「朱自清爸爸的休息區」，暗指《背影》中替兒子買橘子的父親，彷彿橘子還沒撿完，可以先在月台下坐著歇腳。該比喻迅速在留言區擴散，成為討論熱點。

台鐵怎麼說？官方親自回應：拍攝地其實不在台灣

面對網友熱議，台鐵官方小編也現身Threads留言說明。台鐵指出，依據影片背景畫面與模糊可辨的廣播內容判斷，該影片拍攝地點應為日本鐵道的月台，並非台灣火車站。

至於月台下方出現的藍色座椅，台鐵研判應是舊款、已淘汰的旅客座椅，暫時堆放於月台下的暫避空間內，且位置未影響列車行駛所需的淨空範圍。

小編神回應引笑聲　也順帶提醒別誤闖禁區

針對「朱自清爸爸」的玩笑說法，台鐵小編也幽默回覆，表示「對向月台上並無橘子攤商的蹤跡，請朱先生別再執意攀爬，否則除了將依鐵路法立即送辦，若火車經過，肥胖的身子恐怕是進不了被椅子擺滿的暫避空間」。

入夜強烈冷氣團報到「北東水氣增」　後天轉乾再探7度
彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝享年58歲
拒讓「美國人」接班！84歲中國鞋王拋震撼彈：與兒子兒媳斷絕關
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊
台積電貢獻近9成！台股飆漲755點史上第6高　上市櫃1398

