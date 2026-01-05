　
北市知名電影院「突宣布熄燈」營業至1／31　嘆：經營戲院更難了

▲▼ 。（圖／翻攝自新民生戲院官網）

▲新民生戲院宣布歇業 。（圖／翻攝自新民生戲院官網）

記者施怡妏／綜合報導

位在台北市民生社區圓環、擁有30年歷史的「新民生戲院」，今（5）日突宣布，即將於2026年1月31日歇業。戲院坦言，面對大眾觀影習慣改變、經營困境，只能選擇下台一鞠躬，「這不是一個輕鬆的決定。更不是一句話就能帶過的告別」，消息一出也讓不少在地人感到震驚與不捨。

陪伴社區30年！「新民生戲院」1/31正式歇業

新民生戲院前身為民生戲院，位處民生社區圓環核心地段，成立至今已逾30年，見證了台北從舊社區邁向現代化的變遷。戲院曾在2012年整修改裝後重新開張，不過隨著影音串流平台崛起，傳統戲院的觀影人潮大不如前，營運壓力日益沈重，「你們每一次走進來、每一張買下的電影票，都曾經，真的撐住了我們。」

戲院在公告中感性寫道，「有些話，真的想了很久。也知道，總有一天一定要說。只是沒想到，這一天來的時候，心裡還是這麼滿」，這篇公告不是結束，而是滿滿的感謝，只希望在最後這段時間裡，能夠繼續陪伴觀眾看幾部好電影，為這段旅程劃下溫柔句點。

針對會員卡儲值金額、紅利點數及電影套票等問題，戲院也公告了清楚的處理方式，希望讓每位會員都能安心完成退款與使用作業；戲院也提醒，相關辦理需由會員本人完成，若需代辦，請攜帶授權文件。若有任何疑問，可於營業時間洽詢現場人員。

01/03 全台詐欺最新數據

