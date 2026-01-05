績優社工性侵少女遭送懲戒　衛福部：最重廢止執照

▲衛生福利部。（圖／記者邱俊吉攝）

記者趙于婷／台北報導

高雄市衛生局心衛中心執行秘書何建忠曾獲衛福部表揚為「績優督導」，但近日爆出涉嫌利用職務接觸弱勢未成年少女並性侵。對此，衛福部社會救助及社工司司長蘇昭如表示，已由高雄市衛生局正式移送懲戒，最重恐面臨廢止執業執照及社工師證書，依規定將在三個月內決議。

根據檢方調查指出，何建忠疑似藉由職務之便，鎖定身心狀況脆弱的未成年個案犯案，求刑10年6個月。此外，何建忠任職於高雄市社會局的妻子，也被查出疑似在案發後，涉嫌洩露偵辦內容，目前夫妻二人均已遭記兩大過並解聘。

《社會工作師法》明確規定，若社工師涉及性侵害、性騷擾或兒少性剝削等重大犯罪，並經判決確定，依法不得繼續擔任社會工作師，已取得證書者，也須撤銷或廢止資格。

蘇昭如指出，何建忠夫妻皆有社工師身分，目前已由高雄市衛生局依規定啟動懲戒程序，將組成包含專家學者與相關團體代表的審議小組，依法須於3個月內完成決議，處分結果將依情節輕重決定，最嚴重可撤銷執業資格。而有關何妻是否同步進入懲戒程序，仍須與高雄市社會局進一步確認後，會依相關規定辦理。

蘇昭如強調，未來若判刑確定，依照現行的《兒童及少年福利與權益保障法》、《幼兒教育及照顧法》等法規規定，何建忠未來都不能再擔任兒少保、教保、身心障礙以及長照機構等相關人員。