生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

家屬帶符水來！ICU醫1舉動「解救崩潰的心」暖翻：那是祝福

▲▼ 點滴,醫院,病床,病患,患者。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲示意圖，與本文無關。（圖／Unsplash）

記者鄺郁庭／綜合報導

ICU醫師陳志金在臉書分享，加護病房雖靠儀器與數據救命，但對家屬來說往往「冰冷且遙遠」。當醫師告知病況不樂觀，家屬常覺得自己「能做的太少」，就會帶平安符、佛經，甚至宮廟求來的「符水」到床邊。對此他坦言自己多半不反對，因為那不只是迷信，而是家屬在崩潰邊緣抓住的一點點希望與祝福。

陳志金寫道，在生死交關的加護病房，家屬面對治療限制與等待，常會覺得無力，所以會拿著平安符、佛經或符水來陪伴病人。過去有些醫療人員會排斥，甚至以「不衛生」或「可能造成感染」為由制止，但他分享自己的做法不同，「只要家屬不是大量灌進胃裡，或是塗抹在傷口上，我通常都不會反對。」

他也會直接教家屬怎麼做比較安全，「你可以用棉花棒沾一點，輕輕點在唇邊，或是擦在皮膚上。」在他眼裡，這些舉動背後不是胡鬧，而是「我看到了家屬心中的擔心與無助」。

不只是符水「是求來的祝福」

他形容，對家屬而言，那不只是符水，「那是他們跨越千山萬水、跪在神明面前求來的『祝福』」，如果連這點卑微的希望都剝奪，「對家屬來說是非常殘忍的」。陳志金進一步點出，家屬透過這些儀式，其實是在緩解內疚，讓自己能對親人說一句「我已經幫爸爸求了最好的平安符了。」

他坦言，當醫護願意成全這份心意，家屬會比較安心，也更能感受到「醫護人員是跟他們站在同一陣線的」。他強調，「醫療是科學，但醫病關係需要的是『同理』。我們要解救的不只是病人的生命，還有家屬那顆隨時會崩潰的心。」

最後他用一句話收尾，「符水其實就是家屬的『祝福』，我們不需要在科學面前顯得高傲，而是要在情感面前學會體貼。」貼文讓不少人眼眶泛淚，「家屬面對躺在病床上的親人，其實什麼也做不到…謝謝醫師」、「「天氣很冷看到此篇文章覺得心都暖了」、「對家屬而言，是心靈的安慰！」

01/03 全台詐欺最新數據

入夜強烈冷氣團報到「北東水氣增」　後天轉乾再探7度
彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝享年58歲
拒讓「美國人」接班！84歲中國鞋王拋震撼彈：與兒子兒媳斷絕關
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊
台積電貢獻近9成！台股飆漲755點史上第6高　上市櫃1398

【倒車還是舞獅】誤闖機車區撞倒2台...她竟下車幫翻面！？

相關新聞

「一個晚上我接了6個腦中風患者！」ICU護理師林婷發文告誡！她示警全台排行榜上有名的致殘、致死的疾病就是腦中風，其中包括腦血管梗塞、腦血管破裂出血。她透露，一名40多歲男業務晚上吃完薑母鴨，在返家途中覺得後頸痛，數小時後視力模糊，洗澡洗到一半突倒下、開始眼歪嘴斜，緊急送醫確診為腦出血，不到2天不幸病逝。

關鍵字：

ICU符水家屬祝福醫護同理加護病房

免費訂閱《ETtoday電子報》
