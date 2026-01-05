民眾提案「廢除非專業檢舉改裝車」　交通部：符合規定不會召回

▲交通部表示，若車輛改裝符合規定，或檢舉佐證資料不足，不會召回該車辦理檢驗。（示意圖／嘉義市監理站提供）



記者周湘芸／台北報導

有民眾於公共政策網路參與平台提案，「廢除民眾對車輛非專業認知檢舉」，累積已達5329人附議。交通部今回應，如車輛改裝符合規定，或佐證資料不足導致無法認定，不會召回該車辦理臨時檢驗，避免民眾勞途奔波及維持行政效率。

有民眾於公共政策網路參與平台提案指出，一般無車輛檢驗專業知識的民眾，常以個人觀念或網路社群謠傳等知識，判斷車輛是否涉及非法改裝，並以目測或照片作為違規檢舉依據，導致檢舉浮濫情形，造成社會對立，建議「廢除民眾對車輛非專業認知檢舉」。該提案累積已超過5000人附議，主管機關依規定需進行回覆。

交通部今表示，車輛設備變更攸關行車安全，考量國內交通特性與實務安全管理需求，已於道路交通安全規則第23條、第23條之1及附件15，訂有車輛可變更、不可變更項目及可變更項目的變更要件與檢驗基準規定。車輛設備變更應依原廠設計規格及改裝規定辦理，以維護車輛使用人及其他用路人道路交通安全。

交通部強調，並非禁止車輛改裝，但車輛改裝行為應依改裝規定辦理，關於民眾反映車輛疑似非法改裝案件，公路監理機關會依改裝規定審查，如車輛改裝情形符合規定，或因檢舉佐證資料不足致無法認定違規時，不會召回該車辦理臨時檢驗。

交通部指出，將請公路局持續督導轄下公路監理機關審慎依規定審查檢舉案件，避免民眾勞途奔波及維持行政效率。