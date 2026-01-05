　
春節台金第二波加班機1/6開放訂位　金門縣府1/7起受理需求調查

▲▼ 春節台金第二波加班機1/6開放訂位，1/7起受理需求調查。(圖／金門縣政府提供)

▲春節台金第二波加班機1/6開放訂位，1/7起受理需求調查。(圖／金門縣政府提供)

記者鄭逢時／金門報導

115年春節連假將至，為協助金門鄉親順利返鄉團圓，金門縣政府持續掌握春節疏運需求。縣府指出，春節第二波加班機將於1月6日下午18時開放訂位，同時也規劃自1月7日起，連續7天辦理「未訂妥春節機位鄉親需求調查」，雙軌並行爭取運能，盼補足春節返鄉搭機缺口。

縣府說明，今年春節疏運管制期間自115年2月13日至2月23日，為期11天，縣府已與交通部民用航空局及航空公司多次協調，加開北、中、南多條航線班次，第二波加班機釋出後，將可再提供5,624個座位，以紓解春節返金人潮。

不過，考量往年經驗，即使加班機開賣，仍可能有部分鄉親未能順利訂到機位，因此縣府特別規劃需求調查機制，自1月7日至1月13日受理尚未訂妥春節機票的鄉親進行登記，待統計出台金五條航線登記人數，需求若達一定人數後，將作為依據再向民航局及航空公司爭取加開班次。

需求調查期間，民眾可透過手機或網路系統登記，也可於上班時間洽縣府縣民服務中心協助上網登錄，金門地區請撥1999，外縣市請撥0800-318823，相關資訊可至指定網站查詢。縣府也提醒，春節管制期間航空公司將對部分航段機票加註「限當日有效」、「須於起飛前退票」及「逾期作廢」等規定，請旅客務必留意，保障自身權益，也避免重複訂位影響整體運能，同時確保空運資源能被有效運用。

01/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

