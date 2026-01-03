市長突襲對唱衝高收視　台南好young跨年晚會網路曝光破666萬

▲「2026台南好young」跨年晚會吸引大批民眾到場及線上收看，電視與網路合計觀看人次突破373萬。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2026台南好young」跨年晚會不只現場熱鬧，收視成績同樣亮眼。根據收視統計，網路直播曝光數高達666萬人次，電視加上網路總觀看人次突破373萬，再次為台南跨年寫下亮眼成績單，也成功將城市魅力推向全台觀眾眼前。

回顧當晚高潮之一，莫過於市長黃偉哲在藝人康康表演後，與主持人凱希「天外飛來一筆」驚喜對唱〈愛情限時批〉，意外衝出電視轉播的第二高收視率，僅次於收視冠軍——人氣搖滾天團八三夭的演出橋段，成為網友與觀眾熱議的「彩蛋時刻」。

黃偉哲表示，跨年當天是上班日，仍有不少民眾選擇透過電視與網路收看轉播，也有來自韓國、日本、香港及台灣各地的粉絲特地到場支持心中的偶像，讓線上線下氣氛同步升溫，成功累積超過200萬人次的網路直播觀看量。

主辦單位指出，八三夭當晚帶來近半小時的演出，接連演唱〈想見你想見你想見你〉、〈致青春〉等經典歌曲，現場萬人合唱聲浪不斷，也創下全場最高電視收視率，再度驗證天團級影響力。

而全能天后鈴木愛理的演出則拿下第三高收視率。身為前早安家族女團°C-ute成員，她睽違9年再度站上台灣舞台，一登場便引發大量網路討論，不少觀眾即時詢問表演時段，甜美魅力橫跨電視與網路族群，展現強大號召力。

依據TVBS收視調查，網路直播曝光數達666萬人次，實際觀看人次約200萬；TVBS-N及民視電視轉播的總觸及人數約173萬人次，合計電視與網路觀看人次高達373萬。

黃偉哲感謝市府團隊、議會、企業及市民的支持，並指出透過大型演唱會與跨年活動，已逐步打造出「台南限定」的城市品牌。今年三場大型演唱會共邀請8組韓、日藝人演出，不僅展現與日韓之間長期而穩定的民間交流，也讓更多人看見台南的文化能量與城市魅力。

黃偉哲也提到，今年是他任內最後一年，年底跨年後將迎來三天連假，邀請民眾持續在社群平台留言許願想看到的藝人，市府會在各界支持下持續努力，讓台南好young系列活動一年比一年更精彩，也讓市民為台南感到驕傲。