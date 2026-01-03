加拿大關切中國圍台軍演　外交部：民主陣營支持維護台海現狀

▲外交部。（圖／記者黃國霖攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

加拿大全球事務部昨（2日）發布聲明，關切中國近期在台灣周邊舉行大規模軍演。對此，外交部表示，近日美國、日本、歐盟、英國、法國、德國、澳洲、紐西蘭及菲律賓等，皆相繼對中國軍演表示關切，加國的聲明再度展現民主陣營明確表達支持維護台海現狀的立場，外交部長林佳龍也表達誠摯感謝。

外交部表示，加拿大全球事務部昨日於官方X帳號（Foreign Policy CAN）發布題為「中國決定在台灣周邊舉行大規模軍演」的新聞聲明，內容指出加國反對任何單方改變台灣海峽現狀的企圖，台灣海峽對國際社會的安全及繁榮不可或缺，維持台灣海峽的和平及暢通符合各方利益。

針對該聲明，外交部長林佳龍回應，歡迎並感謝加國政府就中國以武力升高台海情勢表達關切，展現加國維護台海現狀的堅定立場，也彰顯確保台海和平穩定已是國際社會共識，並符合各方重要利益。

此外，外交部點出，聯合國憲章明確禁止以武力或武力威脅解決爭端，這一原則同樣適用於台海及第一島鏈周邊海域。外交部強調，台灣將持續與加拿大及其他理念相近的國家合作，共同守護以規則為基礎的國際秩序，並攜手推動及確保全球與區域的和平、穩定與繁榮。