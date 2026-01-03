獨／高官性侵少女恐不只1案！網友尋找被害人　籲出面控獸行　

▲高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區執行秘書何建忠(右)（圖／翻攝衛福部112年表揚典禮）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄地檢署偵辦高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠性侵未成年少女案件期間，檢警與第一線參與案件處理人員，私下也高度關注是否還存在其他尚未出面的被害人。根據掌握從犯案手法、接觸模式與事後反應來看，直覺判斷「不太像是第一次犯案」，但目前仍未掌握有其他被害人的具體證據，不過已經有網友在網路發起「找尋其他被害人」，鼓勵被害人不要害怕出面控訴。

據了解案件初期，無論是檢察官或第一線協助單位，在檢視何建忠的犯案過程與態度後，內部即出現相同疑問，「他真的只有這一個被害人嗎？」就有相關人士直言，從專業經驗來看，整體操作手法相當成熟，並非臨時起意，因此合理懷疑可能還有其他受害者存在。

檢警後續已全面清查何建忠報案前後的通聯紀錄、通訊內容，並回溯其公務期間實際接觸過的個案與服務對象，試圖釐清是否有其他異常互動或可疑線索，但截至目前為止，尚未發現足以證實還有其他被害人的關鍵證據。

但就在近期也有外界私下反映以及網友懷疑，稱「疑似還有人曾遭何建忠不當對待」，但相關訊息尚未正式向警方、檢方或家防體系報案，因此目前仍停留在無法查證的階段。而針對是否還有其他被害人，相關單位「並未下定論」，只能持續蒐證、等待更多事實浮現，也呼籲若曾遭遇不當對待的相關人士，應儘速向司法或家防單位反映，讓真相得以完整釐清。司法機關才能依法介入，進一步突破是否存在其他犯行的關鍵。