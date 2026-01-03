　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

談社會安全網防濫權「權力越高越需節制」　何建忠碩論超諷刺　

▲何建忠的碩士論文口試公告 。（圖／翻攝系所官網）

▲何建忠的碩士論文口試公告 。（圖／翻攝系所官網）

記者吳奕靖／高雄報導

在高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠，因涉嫌性侵列管輔導的未成年少女遭起訴後，外界焦點除了司法責任，也逐漸轉向他在案發後完成的碩士論文。這篇題為《精神病人監護處分評估小組決策歷程之探究》的研究，如今被重新翻閱時，格外諷刺。

論文中，何建忠以第一線實務者之姿，詳述社會安全網如何在制度設計下，透過資訊系統接觸高風險個案，並反覆強調「權力位置越高，越需自我節制」，否則制度本身將成為傷害來源。他在研究動機中寫道，精神照護與司法交會之處，最需要防範的正是「專業者自認熟稔流程後的倫理滑坡」。

然而，法院裁定所揭露的事實，卻顯示何建忠正是透過論文中反覆分析的精神照護查詢系統，大量調閱個案資料，甚至出現單日數十筆、上百筆的查詢紀錄，鎖定未成年少女。論文裡被視為必須嚴加控管的風險場景，並非假設，而是實際發生。

▲▼高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區執行秘書何建忠(右)，涉嫌利用職務之編篩選通報自殺個案的少女，並佯裝嫖客約出性侵得逞（圖／翻攝衛福部112年表揚典禮）

▲高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區執行秘書何建忠(右)。（圖／翻攝衛福部112年表揚典禮）

在論文結論中，何建忠提醒，若制度缺乏外部監督，將形成高度可操弄空間，使弱勢個案在不自覺中承擔風險。他更直言，制度是否傷人，關鍵不在流程，而在操作者的倫理界線。如今，檢方與法院的認定，卻顯示操作者本人正是最清楚界線位置、也最精準踩線的人。

更具諷刺意味的是，何建忠在研究中多次強調跨系統合作必須建立在嚴格的保密倫理之上，否則將破壞社會安全網的信任基礎。但在實際案件中，法院已明確認定，其配偶曾於社會局任職期間，將案件偵辦進度傳送給他本人，成為裁定中評估勾串風險的重要依據之一。論文中的「制度信任」，在現實裡轉化為司法必須防堵的漏洞。

此外，論文中也不乏對「家庭支持」的正面描述。何建忠在致謝頁感謝家人長期陪伴，形容家庭是其承擔高壓實務工作的後盾。然而，在司法文件中，親密關係卻成為法院評估中，必須特別納入風險考量的因素之一，角色轉換之快，令人錯愕。

第一線社會安全網工作者私下坦言，這起案件帶來的衝擊，已超出單一性侵案件的範疇。當一名熟讀制度、研究制度，甚至替制度寫下理想藍圖的人，最終卻被指控成為制度最典型的反面案例，整個體系不得不重新檢視「專業」與「權力」之間，是否真的存在足夠的防火牆。

在論文中，何建忠試圖回答「制度如何避免傷害弱勢」；在現實中，司法正在處理的，則是制度如何在最熟悉它的人手中，被用來傷害弱勢。兩者對照之下，這篇論文不再只是學術成果，而成了一份最大諷刺。

校方表示，何建忠已通過論文口試並取得碩士學位、領有畢業證書；由於其涉案時間仍具學生身分，校方將依程序召開性別平等教育委員會，後續將依相關規定處理。至於是否撤銷其碩士學位，仍須待全案司法判決確定後，再依判決結果研議相關處置。

01/01 全台詐欺最新數據

318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

【A-Lin初戀地點爆紅】現任房客驚喊：不是我啦！XD

