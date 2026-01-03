　
社會 社會焦點 保障人權

獨／日查百筆資料！恐還有少女遭性侵　高官淫狼20萬交保惹議

▲▼高雄地檢署,高雄地方法院 。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄地方法院裁定何建忠20萬交保，讓專業人士憂心 。（圖／記者賴文萱攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄地方法院裁定何建忠以20萬元交保，引發第一線處理性侵案件的專業人員私下高度憂心，有人提出質疑，在「是否仍可能存在其他被害人尚未出面」的高度不確定狀態下，質疑何不該被交保。

交保裁定引發疑慮　第一線專業人員私下憂心

雖然外傳全案疑似還有其他受害者，但目前均未正式向檢察官、警方或家防中心提出具體指控，司法機關自然無法依法啟動進一步偵查程序。也正因如此，是否還存在其他被害人，成為目前整起案件「最關鍵、卻也最卡關」的地方。

就有專業人士質疑法院的交保裁定，他指出，目前已知何建忠的兩支手機均遭查扣，但是否仍存在其他未被掌握的通訊設備，外界無從得知。而且何妻也有洩密，有沒有可能在第一時間就協助滅證，在相關風險尚未完全排除前，嫌疑人交保在外，對潛在證據保全與後續調查而言，仍存在疑慮。既然案件中已出現「透過親近關係查詢偵辦資訊」的事實，就應更審慎評估交保所可能衍生的風險。

無新報案難突破　是否還有被害人成最大卡關點

該名人士最後指出，目前司法能否繼續向前突破，關鍵仍在於是否有人願意正式出面說明受害經過。他呼籲，若曾遭遇不當對待，務必透過警方、檢方或家防中心進行正式通報，唯有如此，司法機關才能依法介入，也才能回應社會對於交保裁定是否妥適的質疑。

而攤開高雄地方法院刑事裁定理由，法院對於何建忠的風險評估，其實並非外界所理解的「風險已消失」。裁定中明確指出，何建忠涉犯成年人故意對少年犯強制性交罪，犯罪嫌疑重大，且法院直指其曾大量利用精神照護查詢系統，單日甚至出現數十筆、上百筆個案查詢紀錄，並有高度可能係自其輔導、監督個案中鎖定對象，再循相同模式聯繫見面並實施性交行為。

▲▼高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區執行秘書何建忠(右)，涉嫌利用職務之編篩選通報自殺個案的少女，並佯裝嫖客約出性侵得逞（圖／翻攝衛福部112年表揚典禮）

▲高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區執行秘書何建忠(右)。（圖／翻攝衛福部112年表揚典禮）

法官改以比例原則　裁定20萬元交保附加禁制

裁定理由亦明白載明，「有事實足認被告使用其收集而得資料，循此模式再次對其他輔導、監督個案實施相類強制猥褻或性交犯行之可能」，顯示法院並未將風險僅限於單一被害人。法院同時也認定，被告配偶於社會局任職期間，曾將本案報案進度傳送給被告，足認被告「實有透過其配偶而勾串其他證人之可能」，因此在先前裁定中，曾以防止勾串、滅證為由，裁定羈押並禁止接見通信。

不過，在交保裁定中，法院改以「被告手機均已查扣、已解職不再擔任執行秘書」為理由，認為其再犯及勾串風險已有所降低，並指出羈押屬對人身自由侵害最嚴重之處分，在檢方蒐證完畢、案件起訴後，依比例原則，認具保、限制住居及限制出境、出海等替代手段，足以形成心理壓力與拘束力，因而裁定以20萬元交保，並附加多項禁制命令。

專業人士質疑交保時機　證據風險尚未完全排除

對此，相關人士指出，法院一方面在裁定中清楚認定被告具備「循同一模式再犯其他個案」的高度可能性，也承認曾存在透過配偶洩密、勾串之風險，但另一方面，卻在「是否仍有其他被害人尚未出面」尚未釐清前，即以比例原則與替代羈押手段作成交保決定，兩者之間的風險落差，成為專業圈內討論焦點。

相關人士直言，法院在裁定交保的理由中，已明載存在再犯可能性與潛在他害風險的情況下，是否真能僅憑查扣手機與解除職務，就完全排除其他接觸管道，仍有討論空間。尤其目前仍有外界反映疑似存在其他被害人，但尚未正式報案，在這樣的高度不確定狀態下放行嫌疑人，才是讓第一線感到憂心的真正原因。

01/01 全台詐欺最新數據

318 2 0631 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

性侵司法調查交保被害人高雄衛生局何建忠

