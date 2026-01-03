獨／「涉案人和你同名」何建忠妻洩密內幕曝　護夫性侵少女丟官

▲高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區執行秘書何建忠(右)（圖／翻攝衛福部112年表揚典禮）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠，涉嫌性侵列管輔導的未成年少女，遭高雄地檢署依強制性交、違反個資法等罪嫌起訴，並合併求刑10年6月。案件曝光後，外界質疑何建忠在高雄市政府社會局家防中心任職的妻子，是否涉及刻意掩護，甚至洩漏案情。對此，《ETtoday新聞雲》掌握何妻第一時間對案件的認知與反應過程。

《ETtoday新聞雲》掌握，何妻在案件初期，並非一開始即認定涉案者是丈夫何建忠，當時，她在業務處理過程中，發現涉案對象與丈夫同名同姓，主觀上傾向認為「只是巧合」，因此才會告知丈夫「有個涉案人竟然跟你撞名」，而非在明確知情下刻意通報或掩護。

▲何妻涉案程度，目前高雄地檢署還在調查當中。（圖／記者陳宏瑞攝）

知情人士透露，何妻的情形比較接近過失誤判，而不是在明知丈夫涉案的情況下蓄意包庇，而何妻在得知配偶涉及重大性侵案件後，第一時間承受的心理衝擊，應該主要來自「配偶犯罪事實本身」，而非僅是因工作遭免職。據知情人士表示，若以一般人立場設身處地來看，突然得知朝夕相處的配偶涉入性侵保護個案少女，會出現震驚、錯愕，甚至一時難以消化、接受的反應，屬於可理解的正常情緒狀態。

現在隨著案件進入司法程序、事實逐漸明朗，相關單位也已迅速完成行政處置。社會局經調查後，認定何妻違反職務保密原則，已記2大過並予以免職，至於是否涉及刑事責任，檢方已另案偵辦，尚待進一步釐清。