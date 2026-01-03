高官何建忠濫用職權性侵少女　羅智強：全面檢視其他潛在受害者

▲國民黨團書記長羅智強。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠(42歲)，其利用職務之便，透過公家機關系統中篩選遭通報的列管少女，並選出其中一名誘出性侵得逞。國民黨立委羅智強表示，賴總統與行政院應重新檢視社安網中，對待高風險及弱勢案件的機制，即刻檢討這次中央督導為何失靈；而地方政府作為制度執行端，更沒有卸責的理由，都應全面檢視社安網在個資使用、權限管理、是否還有其他潛在受害案件等狀況。

對於整體社安制度進行總體檢

羅智強指出，一則新聞令人痛心又震驚，何建忠是高雄市和衛福部認可的「績優督導」，在社會安全網中是主管級，職掌就是負責保護高風險個案及弱勢，但在報導與檢方描述中，何把精神照護查詢系統當作「資料池」，選出受害少女，約出後「不顧哭嚎反抗」性侵、事後還硬塞錢意圖偽裝成性交易。

羅智強表示，這起人神共憤的事件，加害人當然必須從嚴處置，但他更也擔憂，此事僅止於被當個案對待。他呼籲政府，必須對於整體社安制度進行總體檢：包括從中央到地方的資料管理權責不清、社安制度漏洞不斷、弱勢保護機制失靈，都應找出問題，找出解方。

羅智強提到，他作為一名民代也是父親，當惡狼無恥犯法，政府不能只是兩手一攤，如果原本該接住最弱勢的社會安全網，反而變成加害者的工具，人民還該如何相信這個制度？前總統蔡英文執政時，言必稱社會安全網，賴清德競選時，更提出「社會安全網2.0」，但在近年更惡質、更重大案件不斷出現的狀況下，政府應該好好反省，「補破網」的政策是否不夠落實、淪為口號？是否該調整改革方向？

正視這起案件背後結構問題

羅智強說明，賴總統與行政院，應重新檢視社安網中，對待高風險及弱勢案件的機制，即刻檢討這次中央督導為何失靈，並要提出說明。例如衛福部是否有定期稽核各縣市社安網系統的查詢紀錄？對於異常查詢是否有警示機制等等。而地方政府作為制度執行端，更沒有卸責的理由，都應全面檢視社安網在個資使用、權限管理、是否還有其他潛在受害案件等狀況。

羅智強強調，社會安全網的價值，應體現於國家能在有些人最無力的時候擋在前面，而非因不夠完整或疏忽，反變成「允許犯罪發生」的制度環境。多一分慎重，就多一分救人的機會，他也會在立法院索資並追蹤，監督社安網相關的執行狀況。最後羅智強說，在憾事之後，官員一句「交由司法處理」很輕易，政府各權責單位踢皮球也很常見，但國家要想真正讓人民信任，可接住弱勢，就有義務正視這起案件以及背後結構問題，否則社會安全網就算每年都喊「補破網」，再來3.0、4.0，補了再補，也是於事無補。