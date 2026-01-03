海協會長張志軍：將一如既往與台灣同胞擴大交往、增進交流

▲海協會會長張志軍。（圖／翻攝自海協會官網）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸海協會會長張志軍在《兩岸關係》雜誌2026年第1期上發表題為《行而不輟 共臻新程》的新年寄語。他表示，海協會將一如既往地與廣大台灣同胞擴大交往、增進交流、深化合作、凝聚認同。

張志軍提到，2025年是兩岸關係砥礪向前、祖國統一積勢蓄力的一年，也是海協會工作服務大局、務實篤行的一年。海協會認真學習貫徹習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，在反對台獨分裂、推動交流合作、妥處涉台突發事件、維護同胞權益等方面作出新的努力。

張志軍說，海協會2025年不斷強化九二共識正確認知，增進台灣同胞正確的民族和國家認同。召開第四屆理事會第三次會議，凝聚推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一的合力。廣泛參與各地交流活動，與台灣同胞廣泛接觸，宣介中央對台方針政策。積極邀請島內青年和團體來訪，助力兩岸交流交往大勢。妥處涉台突發事件，盡心回應同胞關切和訴求，積極維護同胞正當權益。

張志軍指出，只要全體中華兒女齊心協力，國家統一、民族復興道路上便沒有翻不過去的山，沒有趟不過去的河，「兩岸同屬一個國家、一個民族，中華民族偉大復興必將惠及廣大台灣同胞，為台灣發展帶來更加光明的前景。兩岸同胞要共謀祖國統一大業，共襄民族復興偉業。」

張志軍強調，2026年祖國大陸將開啓「十五五」規劃新篇章，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業必將取得新的偉大成就，這將為兩岸關係發展提供堅強保障，為祖國統一築牢堅實基礎，「海協會將一如既往地與廣大台灣同胞擴大交往、增進交流、深化合作、凝聚認同，與各位老朋友、新朋友、年輕朋友一道，共同推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業，攜手書寫民族復興宏偉篇章。」