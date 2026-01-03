蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣埔鹽鄉昨（2日）下午發生一起驚悚車禍！一名44歲陳姓女子蹲在某間自助餐店前逗弄小狗，遭後方一輛剛起步的休旅車直接撞上，整個人連狗全被捲入車底，傷勢嚴重，當場意識不清，目前仍在加護病房治療中，而狗狗則當場死亡。詳細事故原因，警方正調查釐清。

▲女子在自助餐店前逗玩狗狗，遭後方起步的休旅車輾入車底，狗狗當場死亡，女子傷重住進加護病房。（圖／民眾提供）

事故發生在2日下午1時許，地點位於埔鹽鄉彰水路一段一間自助餐店門口，從曝光的監視器畫面中可以看到，當時陳女當時蹲在店門前方，專心與小狗玩耍，此時後方一輛由40歲沈男駕駛的休旅車正緩緩起步。右前輪直接撞上並輾過，將人連狗捲入車底，過程相當驚悚。

附近民眾聽聞撞擊與呼救聲，紛紛衝出查看。由於陳女被困車底，情況危急，熱心民眾當機立斷，立即呼叫附近工廠的堆高機前來協助抬車。在消防隊抵達前，眾人已合力利用堆高機將車輛前輪抬起，迅速將意識不清的陳女從車底移出，爭取寶貴救援時間。

▲女子連狗狗遭後方起步的休旅車輾入車底，狗狗當場死亡，女子傷重住進加護病房。（圖／民眾提供）

埔鹽消防分隊接獲報案後，立即出動，由埔鹽分隊員蕭力中指揮搶救。救護人員抵達時，傷者已被救出，經初步評估，陳女當時意識不清，左小腿疑似閉鎖性骨折，身體有多處擦挫傷。救護員立即為她施以頸圈、長背板固定，並以非再呼吸型面罩給氧等緊急處置，隨後火速送往部立彰化醫院急救，而該隻狗狗則當場因傷重死亡。

警方指出，陳女除了左腿傷勢，有氣胸及右側肋骨多處骨折，傷勢嚴重，目前仍在加護病房觀察治療中。詳細肇事責任歸屬，仍待警方進一步調查釐清。

▲民眾請堆高機協助將人及狗救出。（圖／民眾提供）