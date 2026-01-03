　
大陸 大陸焦點 特派現場

2026年首個「超級月亮」今晚現身　18:03最佳賞月時刻

▲ 2025年12月4日，在甘肅省隴南市兩當縣拍攝的超級月亮。（魯罡 攝）。（圖／翻攝 中國日報網）

▲ 2025年12月4日，在甘肅省隴南市兩當縣拍攝的超級月亮。（魯罡 攝）。（圖／翻攝 中國日報網）

記者任以芳／綜合報導

2026年首場天文奇觀「超級月亮」將於今晚（3日）18時03分正式現身夜空。只要天氣晴朗，在日落後不久即可抬頭捕捉這輪如「瑤台鏡」般的碩大滿月。

綜合陸媒報導，「超級月亮」是指月球運行至近地點附近的滿月。由於月球繞地軌道為橢圓形，當滿月與近地點重合時，視覺上會比平時更大、更亮。

天津科學技術館科普專家劉仲利指出，2026年共有2次超級月亮，分別在1月3日與12月24日，呈現「一頭一尾」的格局。其中12月的滿月將是年度最大，而今晚的初登場則為新年增添了浪漫氛圍。

大陸天文攝影專家建議，賞月無需專業設備，裸眼即可。最震撼的視覺體驗發生在月亮剛從地平線升起時，受地面參照物與大氣因素影響，月亮會顯得格外碩大。隨著夜幕低垂，月亮將從暖紅色轉為冷灰色，並在升至中天時因受大氣影響減少而顯得分外明亮。

若想拍攝創意大片，攝影愛好者可利用「藍調時刻」（日落後天光尚存的短暫時間）進行創作，平衡人景與月亮的光比。拍攝時建議使用中長焦鏡頭，焦距越長，月亮形體越飽滿。

超級月亮「並不罕見，一年少則一兩次，多則三四次。」創意構圖可嘗試人物與月亮互動（如捧月），或結合高樓、古蹟等在地標誌，記錄下這場自然界的視覺盛宴。

01/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

2026年首個「超級月亮」今晚現身　18:03最佳賞月時刻

【A-Lin初戀地點爆紅】現任房客驚喊：不是我啦！XD

超級月亮天文奇觀賞月指南拍攝技巧2026月亮

