　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸交流長期停滯憂誤判？　張志軍重申九二共識：阻礙在台灣當局

▲▼ 2025年海峽兩岸社團交流節今（16）日上午於北京舉行 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 2025年海峽兩岸社團交流節今（16）日上午於北京舉行 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

近期大陸舉行多項涉台活動，2025年海峽兩岸社團交流節今（16）日上午於北京舉行開幕式，大陸海協會會長張志軍出席並致詞。特別提到兩岸社團作為民間力量的重要載體，是推動兩岸心靈契合的橋樑。會後媒體追問海基會與海協聯誼處於「已讀不回」，張志軍也指出，當年兩岸建立海協會與海基會聯繫機制的根本前提，就是堅持「一中原則」「九二共識」，如今阻礙兩岸正常互動的障礙與阻力，主要來自台灣當局。

北京海峽兩岸民間交流促進會和朝陽區人民政府共同主辦的2025海峽兩岸社團交流節今16日在北京開幕。近百個台灣民間社團360多位台灣嘉賓參加。海峽兩岸關係協會會長張志軍，北京市政協副主席、北京海峽兩岸民間交流促進會會長王紅，海基會前副董事長兼秘書長高孔廉出席開幕式並致辭，北京市委常委、統戰部部長馬駿出席開幕式及有關活動。

針對台灣海基會多次表示希望恢復兩岸聯繫，多次透過正式函文表表達恢復聯繫與業務交流，但海協會一直「已讀不回」。對此，大陸海協會會長張志軍會後受訪時回應，當年兩岸建立海協會與海基會聯繫機制的根本前提，就是堅持「一個中國原則」「九二共識」，兩岸兩會的交流合作可以順利進行。

▲▼ 2025年海峽兩岸社團交流節今（16）日上午於北京舉行 。（圖／記者任以芳攝）

▲海峽兩岸關係協會會長張志軍（圖／記者任以芳攝）

張志軍也強調，「現在問題關鍵是在台灣這邊，大陸方面一直期望兩岸正常交流合作，特別民間交流 ，「現在阻礙兩岸障礙阻力是來自台灣當局。」

他強調，只要台灣方面能夠回到九二共識的共同政治基礎上，「兩岸兩會的交流合作就能順利進行」。

對於外界關切兩岸交流長期停滯是否可能造成誤判？張志軍回應，「我們一直期望兩岸能夠正常交流合作，尤其是民間交流」，但目前「阻礙兩岸正常互動的障礙與阻力，主要來自台灣當局」，並強調「這一點媒體都很清楚」。

稍早，張志軍致辭指出，今年9月3日是「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」紀念日，習近平總書記在紀念活動中的重要講話與閱兵式，彰顯了「中華民族走和平發展道路的堅定決心」，也激發了全體中華兒女的民族精神與團結力量。他強調，「台灣光復回歸祖國，是包括台灣同胞在內的全體中國人民浴血奮戰取得的偉大成果。過去我們能戰勝外侮，今天更不可能讓台灣再被分裂出去。」

他提到，當前世界正經歷「百年未有之大變局」，國際形勢雖然複雜多變，但「大陸推進中國式現代化步伐堅定不移」，正憑藉「超大規模市場優勢、科技創新與產業升級」不斷開創發展新局，以更加開放、包容的姿態展現勃勃生機。

張志軍進一步表示，兩岸同胞「血脈相連、親望親好」，大陸始終秉持「兩岸一家親」理念，尊重、關愛並造福台灣同胞，持續為台胞提供同等待遇與更多發展機會，讓他們能夠「分享改革成果」。他指出，儘管近年兩岸關係面臨波折，但「要和平、要發展、要交流、要合作」的主流民意更加強烈，兩岸民間往來仍充滿生機活力。

他強調，兩岸社團作為民間力量的重要載體，是推動兩岸心靈契合的橋樑。各界代表應發揮社團影響力，「多傳遞兩岸友好聲音，多搭建交流橋樑」。

最後，張志軍強調，孫中山先生振興中華，吶喊至今，縈繞兒般。經過130多年的繼續奮鬥，中華民族比歷史上任何時候都更加接近復興夢想。「國家統一是國家是歷史大計，民族大義，家國正道，兩岸關係和平發展融合發展是增進兩岸同胞福祉的必然選擇。」

張志軍呼籲，期盼兩岸堅持正確的歷史觀、民主觀、國家觀，「做堂堂正正的中國人，堅決反對台獨分裂和外來干涉，共同維護台海和平穩定。」

▲▼ 2025年海峽兩岸社團交流節今（16）日上午於北京舉行 。（圖／記者任以芳攝）

▲海基會前副董事長兼秘書長高孔廉出席開幕式並致辭（圖／記者任以芳攝）

海基會前副董事長高孔廉則回顧多年推動兩岸和平發展的歷程，強調「兩岸交流是相互了解、互利共榮的康莊大道」。他呼籲面對現今局勢，雙方更應「排除干擾、積極溝通」，透過社團互動促進融合發展，「以實際行動回應兩岸民眾對和平的期待」。

開幕式現場播放北京城市形象宣傳片，並舉行「愛北京愛台灣」系列活動啟動儀式。兩岸社團代表共同發表《兩岸社團守護未來倡議》。現場文化交流表演，邀集兩岸藝術家同台獻藝，透過新民樂、音詩畫、歌舞等節目呈現傳統與現代交融的藝術盛宴，展現兩岸文化共鳴。

▲▼ 2025年海峽兩岸社團交流節今（16）日上午於北京舉行 。（圖／記者任以芳攝）

▲張志軍、高孔廉一起兩岸市集。（圖／記者任以芳攝）

同日舉辦的兩岸精品市集匯集40家品牌攤位，包括統一、康師傅、北冰洋、紅星二鍋頭等兩岸知名企業，展出北京非遺文創與台灣特色美食，吸引眾多民眾體驗「京味京韻、寶島風情」。

本屆交流節以「百團牽手 百花齊放」為主題，後續活動將涵蓋文化尋根、科技創新、生醫健康、基層治理與青年聯誼等五大領域，組織台灣嘉賓赴北京、天津、山西等地參訪。

▼ 2025年海峽兩岸社團交流節今（16）日上午於北京舉行 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2025年海峽兩岸社團交流節今（16）日上午於北京舉行 。（圖／記者任以芳攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「最美MC」回鍋啦啦隊！球團宣布了
柯文哲遭詐騙！　陳佩琪爆：脫離社會太久把信用卡打在釣魚網站
翁滋蔓「單身」不認愛千億小開　否認謊報年齡
快訊／台灣海峽規模4.1地震！4縣市有感
10天連假來了「機場會擠爆」　1縣市最大贏家！家長：孩不用請
快訊／新北最大「大陳都更」圍籬倒塌　女騎士路過慘遭壓
快訊／全身血衣！台中23歲男砍鄰居　呆坐畫面曝
NONO涉性侵判2年6月　上訴二審首度開庭現身
日本溫泉設施熊襲！發現血跡、動物毛髮　1人失蹤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

颱風走了！廣西百色村莊仍「洪水圍村」十餘天　村民乘橡皮艇出入

他赴陸賣蚵仔煎26年！走遍3百多座城市　兩岸社團交流節賣台小吃

陸委會：勿參加中共「紀念台灣光復80週年大會」

美傳願暫停加稅換稀土出口管制　陸已讀不回：多次闡明立場

香港女子北車遭性侵　陸委會：一定會還被害人公道

「金價」如雲霄飛車！　陸銀樓老闆嘆：沒經濟能力的人承受不了

海基會稱遭「已讀不回」不準確？　高孔廉：陸方有通話無回函意願

16歲女兒腦腫瘤剩1年壽命　媽刷短影音求醫...女兒12天後猝死

印尼將採購解放軍殲-10戰機　副防長：印巴衝突表現成考慮因素

兩岸交流長期停滯憂誤判？　張志軍重申九二共識：阻礙在台灣當局

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

颱風走了！廣西百色村莊仍「洪水圍村」十餘天　村民乘橡皮艇出入

他赴陸賣蚵仔煎26年！走遍3百多座城市　兩岸社團交流節賣台小吃

陸委會：勿參加中共「紀念台灣光復80週年大會」

美傳願暫停加稅換稀土出口管制　陸已讀不回：多次闡明立場

香港女子北車遭性侵　陸委會：一定會還被害人公道

「金價」如雲霄飛車！　陸銀樓老闆嘆：沒經濟能力的人承受不了

海基會稱遭「已讀不回」不準確？　高孔廉：陸方有通話無回函意願

16歲女兒腦腫瘤剩1年壽命　媽刷短影音求醫...女兒12天後猝死

印尼將採購解放軍殲-10戰機　副防長：印巴衝突表現成考慮因素

兩岸交流長期停滯憂誤判？　張志軍重申九二共識：阻礙在台灣當局

T-ara又有人要結婚了！王恩晶曬喜訊「老公是大8歲導演」

颱風走了！廣西百色村莊仍「洪水圍村」十餘天　村民乘橡皮艇出入

波賽樂讚挑戰賽太瘋狂：以為要回家了...魔神樂神預言讓他嚇傻

多校傳出「Bilibili整晚連不上」　學生喊扯：其他都好好的

熬到3點才睡！48歲男腦中風右側癱　「電擊腦袋」1個月後能走了

快訊／東勢轎車擦撞民宅路緣翻覆　駕駛多處擦挫傷送醫

男行李藏「71萬寶可夢卡」沒申報　新加坡移民局攔截：全都收服

台南勞工領袖大學菁英班10／27開課　卓越校友遴選同步啟動

他赴陸賣蚵仔煎26年！走遍3百多座城市　兩岸社團交流節賣台小吃

直擊／潘迎紫大秀二頭肌：很大塊喔！　上健身房被小鮮肉搭訕「事情大條」

【不是自動駕駛餒】懂事貨車「完美倒退」閃避2豪車

大陸熱門新聞

NBA中國賽上場10分鐘　籃網宣布裁掉曾凡博

始祖鳥蔡國強煙火秀調查出爐　多名官員遭免職徹查

生意太差！滷味店老闆竟加罌粟吸客

陸放寬「一次有效台胞證」條件　

美拋晶片「五五分」　國台辦：台灣慌慌張張、連滾帶爬

回收熱！男子變現2kg金條「淨賺百萬」

「首來族」辦台胞證追星不觀光　國台辦樂見雙向奔赴

陸飛行汽車「陸地航母」喜提海外最大訂單 中東客戶先訂600台

陸女吃香腸吃出3顆牙！網嚇：活摘器官嗎

最好用？緬北電詐花百萬買「中國員工」

陸「一口價金飾」漲價！多人瘋搶

誤傳設計「台版迪士尼」　豪門國際再發8點聲明

緬北魏家「政軍商」犯罪模式曝 金主加盟需「殺人祭天」立投名狀

蘋果執行長庫克也「收到LABUBU」了

更多熱門

相關新聞

吳豊山喊話海協會：說服高層重啟兩岸會談

吳豊山喊話海協會：說服高層重啟兩岸會談

海基會董事長吳豊山14日向對岸海協會喊話，希望海協會耐心說服陸方高層，依據1993年雙方制定的「兩岸聯繫與會談制度協議」，重啟與海基會的對話機制，共同為營造兩岸和平發展工程跨出建設性步伐。

陸會買單兩岸政策？　郝龍斌：不能一味討好

陸會買單兩岸政策？　郝龍斌：不能一味討好

國台辦前副主任仇開明　轉任海協會副會長

國台辦前副主任仇開明　轉任海協會副會長

台灣崛起的一年！　賴清德總統國慶談話的「三重訊息」

台灣崛起的一年！　賴清德總統國慶談話的「三重訊息」

賴清德雙十講話「未遞出善意橄欖枝」

賴清德雙十講話「未遞出善意橄欖枝」

關鍵字：

兩岸張志軍九二共識海基會海協會已讀不會

讀者迴響

熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

不拿北市府的錢！北士科T17、T18移轉　新壽：輝達付補償金

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

剛度完蜜月…土耳其等轉機「古娃娃直接被送醫」！

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面