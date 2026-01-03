26歲漂亮京城女警「撞臉」楊紫走紅　遊客搞烏龍以為見到大明星

▲ 26歲漂亮京城女警「撞臉」楊紫走紅 。（圖／翻攝 網易）

記者任以芳／綜合報導

近日，北京一名26歲女交警張鈺因外貌神似大陸頂流小花楊紫走紅網路，被網友譽為「最美交警」。經常有許多遊客來北京遊玩，看到漂亮警花以為自己見到大明星，趕緊拿手機拍照，才知道誤會一場。

綜合陸媒報導，一組北京街頭的女交警執勤照片在社群平台引發熱議。隸屬於西城交通支隊女子鐵騎隊的張鈺，因笑容親切、五官神似大陸演員楊紫，尤其是側臉神韻更像，短時間內吸引破億次點閱。

報導介紹，今年26歲的張鈺已從警6年。她所屬的女子鐵騎隊成立於2024年12月，由6名平均年齡26歲的隊員組成，主要負責鼓樓、什刹海、景山等熱門景點的交通疏導。這些區域遊客密集，極易發生擁堵，張鈺與隊友每天需執勤達12小時。

▼ 26歲女交警張鈺一天值勤12小時。（圖／翻攝 網易）

▲ 北京女警（右）側臉超像女明星楊紫 。（圖／翻攝 網易、楊紫微博）

雖然擁有「明星臉」，張鈺的日常工作卻與優雅無關。從摩托車新手到能熟練操作重達600斤的警用機車，經歷極限繞樁與急煞等高強度訓練。不論是夏天高溫被坐墊燙傷，還是入冬後凍僵手指，她始終維持高度專業。

當地居民評價，比起她的外貌，其精湛的業務能力更令人印象深刻。但也有不少外地遊客以為看走眼，經常會有人拿手機、相機多拍幾張漂亮女警花照片。甚至還有人以為自己真的遇到明星楊紫，左顧右盼以為現場拍綜藝或是電影、偶像劇。

面對「最美交警」與「北京分紫」等標籤，張鈺表示，最大的成就感來自於看著遊客在文化地標安全有序地參觀，並且選擇低調回應流量，甚至沒有自己的社交平台。強調將與同事繼續擦亮北京交警的專業名片。對於這群鐵騎隊員而言，熒光綠警服下的職業榮譽感，遠比一時的網路流量更加閃耀。