國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

駐韓美軍阿帕契直升機部隊運作中斷　韓媒擔憂川普政府裁軍

▲▼南韓京畿道抱川市某演習場，美國陸軍AH-64阿帕契直升機在與韓軍的實彈演習發射火箭彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓京畿道抱川市某演習場，美國陸軍AH-64阿帕契直升機在與韓軍的實彈演習發射火箭彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

駐韓美軍位於京畿道平澤市的韓福瑞營，其以阿帕契直升機為主力的美國陸軍第5-17空中大隊（5-17 ACS）於近期停止運作，引發外界關注是否意味美國川普政府即將縮編駐韓美軍。美國國防部強調，目前尚無最終決定，運作中斷並不代表兵力減少。韓媒指出，此舉屬美軍陸軍改革的一部分，未來可能將由攻擊型無人機部隊取代。

根據《韓聯社》，美國國會研究服務處（CRS）於當地時間1日透過報告指出，駐紮在韓福瑞營的美國陸軍第5-17空中大隊，已於去年12月15日起停止運作（deactivate），該部隊創立於2022年、約500名官兵，裝備AH-64E阿帕契攻擊型直升機與RQ-7B陰影式無人機。

南韓國防部關係人士強調，「deactivate」在軍事上可以解釋為部隊運作中斷或以其他戰力代替，但這並不代表駐韓美軍的兵力規模會有立即調整或撤離等變化。

報導指出，此次運作中斷是美軍「陸軍變革倡議」（Army Transformation Initiative, ATI）的一環，且是依照美國國防部（戰爭部）部長赫格塞斯的指示。據悉，自從俄烏戰爭爆發以後，無人機在戰場上所取得的效率，掀起是否要讓攻擊型無人機取代以人員駕駛的阿帕契戰機的討論聲浪。

▲▼美國陸軍阿帕契直升機在南韓京畿道平澤市韓福瑞營基地起飛。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國陸軍阿帕契直升機在南韓京畿道平澤市韓福瑞營基地起飛。（圖／達志影像／美聯社）

南韓軍方關係人士認為，阿帕契直升機雖具「坦克殺手」聲譽，但在無人化、遠程精準打擊盛行的現代戰爭中，成本效益低且被敵方攔截的作戰風險高；相對而言，攻擊型無人機不僅運作成本低，也可降低人員與裝備損失風險，因此美軍正考慮以無人機部隊逐步替代阿帕契直升機。

南韓國防部長安圭伯昨（2）日表示，阿帕契直升機部隊的運作中斷確實可能被無人機取代，這反映的不僅是駐韓美軍情況，也是美軍整體陸軍改革的一部分。他強調，目前駐韓美軍兵力及裝備仍留在南韓，並非規模縮減兵力規模，因此美方也不需要事前與韓方進行協商。

外界曾擔憂，一旦該部隊運作中斷，可能暗示駐韓美軍即將裁減人員，但多數觀察認為，阿帕契部隊停止運作只是戰力部署轉型的一部分，駐韓美軍總兵力仍維持2萬8500人。此外，美國國防部也澄清，停止運作不等於裁減，部隊仍可透過其他戰力形式繼續部署，顯示此次變動屬於戰力結構調整，而非兵力削減訊號。

01/01 全台詐欺最新數據

