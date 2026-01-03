宗馥莉重任宏勝集團法定代表人

▲宗馥莉召開宏勝集團工作會議。（圖／翻攝宏盛集團）



記者蔡紹堅／綜合報導

娃哈哈集團創辦人宗慶後的女兒宗馥莉近日重新擔任宏勝飲料集團有限公司的法定代表人。

根據大陸國家企業信用信息公示系統顯示，26日，宏勝飲料集團有限公司（宏勝集團）由鄭群娣變更為宗馥莉，聯絡員備案也由鄭群娣變更為嚴學峰。高級管理人員備案方面，經理由鄭群娣變更為宗馥莉，財務負責人丁秀娟、監事嚴學峰、董事宗馥莉未變。

在祝麗丹之前，宗馥莉是宏勝集團法定代表人。2022年11月25日，宏勝集團的法定代表人由宗馥莉變更為祝麗丹。

宏勝系是娃哈哈商品的實際生產和銷售方，而娃哈哈集團是商標擁有方。

2025年9月，宗馥莉已向娃哈哈集團有限公司辭去公司法定代表人、董事及董事長等相關職務。2025年11月，杭州娃哈哈集團有限公司發生工商變更，宗馥莉卸任法定代表人，變更為許思敏。同時，許思敏還任杭州娃哈哈集團有限公司董事長、總經理職務。

雖然許思敏接任杭州娃哈哈集團法定代表人、董事長、總經理職位，但天眼查APP顯示，宗馥莉的持股比例未發生變化，她仍持有杭州娃哈哈集團有限公司29.40%的股權。

根據澎湃新聞報導，娃哈哈的員工透露，許思敏此前是宏勝集團法務負責人，「他很年輕，是90後，大家都知道，許思敏其實是宗馥莉的人，背後抓工作的依然是宗馥莉。」