大陸 大陸焦點 特派現場

辭任全說了！吳豊山曾以私下管道約張志軍　規劃率團訪東莞、昆山

▲▼海基會董事長吳豊山。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲海基會董事長吳豊山。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會董事長吳豊山18日宣布辭任，也藉最後一次主持會議的機會介紹了自己為恢復兩岸對話所做的努力，他透露，今年7月正式傳訊海協會，言明自己將於近期率團前往東莞、昆山探訪台商及台商子女學校，請海協會依上開協議辦理後續，但對方迄今已讀不回。

吳豊山在會議致詞時表示，海基會是兩岸治權不及於對方的情況下，政府設立的一個白手套，負責與對口單位海協會處理兩岸交流對話事務；關於交流，海基會自1991年設立以來，已處理超過900萬件因交流所衍生的事務，僅去年一年就處理了304224件，「再過12天，今年就到底，大概也會累積超過21萬件。換句話說，外界如果認為海基會工作已停擺，那是嚴重的誤會。」

▼海基會大樓。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼海基會大樓。（圖／記者蔡紹堅攝）

吳豊山指出，兩岸對話從2016年5月中斷至今，是由於對岸不滿我方不認同有所謂「九二共識」，但「九二共識」是2000年才出現的名詞，海基會的史料明白顯示，1992年兩會會談，觸及「一個中國」這一個議題時，並無交集，最後雙方勉強默認「各表一中」。

吳豊山說，海基會首任董事長、已故辜振甫先生就曾說，「各表一中」最多只算沒有共識的共識。到了2000年對岸解說「九二共識」就是「一中各表」。又後來，對岸認定「九二共識」意指「一個中國就是中華人民共和國，台灣是中國的一部分」。2019年，對岸更連結「九二共識」與「一國兩制」。這個「一國兩制」台灣各主要政黨都已先後公開表示不接受。

吳豊山提到，依據海基會章程，體察恢復對話是他的首要職責，因此上任後第一階段，要求對岸說清楚「中華民國在『九二共識』中的位置」。幾番往復後，對岸僅回答「九二共識」就是「異中求同、擱置爭議」，未能說清楚中華民國的位置。

▼海協會會長張志軍。（圖／ETtoday）

▲▼ 大陸全國人大代表、海峽兩岸關係協會會長張志軍。（圖／記者曾俊豪攝）

吳豊山說，第二階段，他透過私下熱心管道，建議海協會長張志軍會面，釐清「九二共識」的爭議，並共商和平發展方略，「我只堅持對等、尊嚴，其餘會面的時間、地點、公開不公開，悉聽尊便。後來傳話管道回覆：對岸可以理解本人用心良苦，但是說『九二共識』沒有再釐清的必要。」

吳豊山透露，稍後，另一管道傳話過來，說如果不要「九二共識」，應請我方提出新共識，「針對對岸此項建議，我曾多方努力，但不得要領。」

吳豊山指出，第三階段，他在7月10日依據兩岸在1993年制定的「兩會聯繫與會談制度協議」，正式傳訊海協會，言明自己將於近期內率團前往東莞、昆山探訪台商及台商子女學校，請海協會依上開協議辦理後續。海協會迄今已讀不回。

最後，吳豊山說，根據本會紀錄，自2016年迄今，海協會已讀不回案件已累積超過1萬件。

▼吳豊山在會議上宣布辭任。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼海基會董事長吳豊山。（圖／記者蔡紹堅攝）

賴清德聘吳豊山為總統府資政　挺兩岸和平

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

辭任全說了！吳豊山曾以私下管道約張志軍　規劃率團訪東莞、昆山

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

賴清德聘吳豊山為總統府資政　挺兩岸和平、鞏固中華民國主權理念

賴清德聘吳豊山為總統府資政　挺兩岸和平、鞏固中華民國主權理念

海基會18日下午舉行董監事聯席會議，由海基會董事長吳豊山親自主持，他在開場致詞時宣布辭任董事長一職，並對在場董監事表達感謝。對此，總統府發言人郭雅慧晚間表示，總統賴清德未來仍將持續借重其所長，敦聘擔任總統府資政，協助提供政策建言，厚植國家整體策略視野，「賴清德肯定並支持吳董事長一貫主張追求兩岸和平、鞏固中華民國主權的理念」。

吳豊山辭任　最後一場會議說「逆耳忠言」

吳豊山辭任　最後一場會議說「逆耳忠言」

海基會董座吳豊山辭任　陸委會感謝卓越貢獻

海基會董座吳豊山辭任　陸委會感謝卓越貢獻

海基會董事長吳豊山辭任：下台背影要漂亮

海基會董事長吳豊山辭任：下台背影要漂亮

海基會10月就發函小紅書　明確要求回覆

海基會10月就發函小紅書　明確要求回覆

關鍵字：

海基會吳豊山張志軍

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

快訊／Energy書偉辣妻懷孕了！

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

張韶涵造型翻車！遭酸「仙女變阿姨」

狂喊開心！吊車大王「再添2小老婆」影片曝

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

23歲女遭酒駕撞殺！招魂連擲10筊無允筊

工程師入珠討好女友　「第一次」就悲劇分手

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

今深夜變天！　雨擴全台

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

