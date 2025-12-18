辭任全說了！吳豊山曾以私下管道約張志軍　規劃率團訪東莞、昆山

▲海基會董事長吳豊山。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會董事長吳豊山18日宣布辭任，也藉最後一次主持會議的機會介紹了自己為恢復兩岸對話所做的努力，他透露，今年7月正式傳訊海協會，言明自己將於近期率團前往東莞、昆山探訪台商及台商子女學校，請海協會依上開協議辦理後續，但對方迄今已讀不回。

吳豊山在會議致詞時表示，海基會是兩岸治權不及於對方的情況下，政府設立的一個白手套，負責與對口單位海協會處理兩岸交流對話事務；關於交流，海基會自1991年設立以來，已處理超過900萬件因交流所衍生的事務，僅去年一年就處理了304224件，「再過12天，今年就到底，大概也會累積超過21萬件。換句話說，外界如果認為海基會工作已停擺，那是嚴重的誤會。」

▼海基會大樓。（圖／記者蔡紹堅攝）

吳豊山指出，兩岸對話從2016年5月中斷至今，是由於對岸不滿我方不認同有所謂「九二共識」，但「九二共識」是2000年才出現的名詞，海基會的史料明白顯示，1992年兩會會談，觸及「一個中國」這一個議題時，並無交集，最後雙方勉強默認「各表一中」。

吳豊山說，海基會首任董事長、已故辜振甫先生就曾說，「各表一中」最多只算沒有共識的共識。到了2000年對岸解說「九二共識」就是「一中各表」。又後來，對岸認定「九二共識」意指「一個中國就是中華人民共和國，台灣是中國的一部分」。2019年，對岸更連結「九二共識」與「一國兩制」。這個「一國兩制」台灣各主要政黨都已先後公開表示不接受。

吳豊山提到，依據海基會章程，體察恢復對話是他的首要職責，因此上任後第一階段，要求對岸說清楚「中華民國在『九二共識』中的位置」。幾番往復後，對岸僅回答「九二共識」就是「異中求同、擱置爭議」，未能說清楚中華民國的位置。

▼海協會會長張志軍。（圖／ETtoday）

吳豊山說，第二階段，他透過私下熱心管道，建議海協會長張志軍會面，釐清「九二共識」的爭議，並共商和平發展方略，「我只堅持對等、尊嚴，其餘會面的時間、地點、公開不公開，悉聽尊便。後來傳話管道回覆：對岸可以理解本人用心良苦，但是說『九二共識』沒有再釐清的必要。」

吳豊山透露，稍後，另一管道傳話過來，說如果不要「九二共識」，應請我方提出新共識，「針對對岸此項建議，我曾多方努力，但不得要領。」

吳豊山指出，第三階段，他在7月10日依據兩岸在1993年制定的「兩會聯繫與會談制度協議」，正式傳訊海協會，言明自己將於近期內率團前往東莞、昆山探訪台商及台商子女學校，請海協會依上開協議辦理後續。海協會迄今已讀不回。

最後，吳豊山說，根據本會紀錄，自2016年迄今，海協會已讀不回案件已累積超過1萬件。

▼吳豊山在會議上宣布辭任。（圖／記者蔡紹堅攝）

