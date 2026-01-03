全球電車新霸主！比亞迪2025年銷量首度超越特斯拉

▲大陸電動車龍頭比亞迪去年首次超越特斯拉全球銷量（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

全球電動汽車（EV）產業迎來歷史性轉折。根據陸媒《新華社》消息，最新公布的年度銷售數據，大陸汽車巨頭比亞迪（BYD）在2025年正式超越特斯拉（Tesla），首度奪下全球純電動汽車年度銷量冠軍寶座。

根據比亞迪官方數據顯示，該公司2025年全年共交付2256714輛電動車，較2024年的1764992輛大幅增長27.86%。比亞迪的成功得益於其穩健的全球擴張策略，尤其在英國市場表現最為亮眼。

截至2025年9月底，受惠於海豹U（Seal U）插電式混合動力SUV的熱銷，比亞迪在英國的銷量同比飆升80%，英國也因此成為其海外最大的單一市場。

資料顯示，特斯拉銷量連兩年下滑，面臨多重挑戰與此同時，特斯拉的表現則顯得疲軟。根據特斯拉2日公布的最新數據，2025年全球交付量為163.6萬輛，較去年下降約8.6%，這不僅低於分析師先前預期的165萬輛，更是特斯拉連續第二年出現年交付量下滑。

分析指出，特斯拉在2025年遭遇了多重逆風，一是品牌情緒反彈，執行長馬斯克（Elon Musk）接掌美國「政府效率部（DOGE）」引發部分消費者抵制，導致第一季度銷量明顯受挫。

二是產品更新乏力，市場批評其新產品反響平平，且遲遲未能推出更具競爭力的平價車型；三是競爭白熱化 儘管特斯拉在第三季度於美國推出低價版車型試圖救市，仍難以阻擋大陸競爭對手的猛烈攻勢。

此次銷量易主象徵全球電動車市場重心的移轉。隨著比亞迪在全球市場的滲透率持續提升，2026年兩大龍頭的競爭將進入更加白熱化的新階段。

