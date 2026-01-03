　
社會 社會焦點 保障人權

淫男業務員信義區撿屍女友人「後座性侵」　賠120萬換免囚

▲▼女性,酒醉,撿屍,性侵,床（圖／pixabay）

▲台北董姓男子在信義區酒吧和女友人喝酒，見女友人喝醉，將她帶回車上性侵，挨告賠120萬換免囚。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北董姓男子和朋友、朋友介紹的女性友人小萱(化名)一起到酒吧喝酒，散會時董男見小萱喝醉，將小萱扶上他的車休息，趁小萱無力抵抗，在後座性侵她得逞，事後董男被告上法院，急忙認罪並拿出120萬元和小萱和解。台北地院審理，法官審酌董男已取得小萱的原諒，依董男犯乘機性交罪，處有1年10月徒刑。緩刑5年。可上訴。

判決指出，董男透過朋友介紹認識女子小萱，3人於2024年12月13日約在信義區某酒吧外人行道喝酒。聚會結束後，董男見小萱不勝酒力，假裝好心攙扶小萱上他的車休息，直到凌晨2時23分，董男見小萱已泥醉意識不清，趁她無力抵抗，在後座猥褻、性侵她得逞。小萱清醒後不甘受辱，報警處理。

全案審理時，董男坦承犯行，法官審酌他以120萬元和小萱達成調解，且已給付70萬元，之後每個月需再付1萬5千元，直到餘款付清為止，認為董男尚知悔悟，且無其他前科，和隨機、惡性重大慣性犯有別，如果依法定最低刑度判他3年徒刑會過於嚴苛，因而以刑法第59條情堪憫恕為董男減刑，另兼衡他從事業務，月薪約4萬以下等情，依董男犯乘機性交罪，處有1年10月徒刑。緩刑5年。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

01/01 全台詐欺最新數據

ET快訊
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕

