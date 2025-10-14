吳豊山喊話海協會：耐心說服您們的高層「重啟兩岸會談制度」

▲海基會董事長吳豊山。（圖／翻攝海基會）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會董事長吳豊山14日向對岸海協會喊話，希望海協會耐心說服陸方高層，依據1993年雙方制定的「兩岸聯繫與會談制度協議」，重啟與海基會的對話機制，共同為營造兩岸和平發展工程跨出建設性步伐。

吳豊山當天下午出席海基會第12屆董監事第8次聯席會議，他在致詞時提到，近幾年來，台海和平成為舉世關注的焦點，但是世界各地智庫沒有半個人認為台灣會侵略中華人民共和國，「他們擔心的是中華人民共和國聲言有朝一日不惜武統台灣。他們也擔心台海如果不能自由航行，世界既有的經貿秩序必然驟變。」

吳豊山指出，兩岸分立分治是歷史發展的結果。兩岸分立76年之後的今天，在台灣的中華民國發展出自由民主體制，中華人民共和國依然維持一黨專政，因此絕大多數台灣人民希望維護自由民主體制，希望兩岸和平共榮。

吳豊山說，戰爭沒有贏家。台海如果不幸發生戰爭，不管國際社會如何選邊站，其結果必是兩岸同遭大禍，除了兩岸生靈塗炭之外，兩岸好不容易達成的建設成果也必大幅倒退幾十年。

吳豊山認為，假如兩岸領導階層都能以人民福祉為最高考量，和平共榮便成為唯一光明大道，「如果有人輕佻發動戰爭，勢必成為歷史的罪人。」

吳豊山提到，總統賴清德已明確表示「民主台灣將致力維持現狀，守護台海和平穩定，促進區域繁榮發展」，及「政府在對等、尊嚴前提下，樂意與中國談判，交流合作，和平共榮」，都是建設性的倡議。

吳豊山強調，海基會是官方唯一授權的兩岸對話平台，他要再一次呼籲海協會，「耐心說服您們的高層，依據1993年雙方制定的『兩岸聯繫與會談制度協議』，重啟與海基會對話機制，共同為營造兩岸和平發展工程跨出建設性步伐。」

吳豊山還說，只要站上歷史的制高點，便能一眼看出兩岸休戚與共，「因此本人始終相信，只要雙方飽滿善意，窮盡智慧，耐心協商，一定可以找到符合雙方核心利益的交叉點。」