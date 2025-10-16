　
大陸 大陸焦點 特派現場

海基會稱遭「已讀不回」不準確？　高孔廉：陸方有通話無回函意願

▲▼ 高孔廉、北京 。（圖／記者任以芳攝）

▲2025年海峽兩岸社團交流節於16日上午於北京舉行開幕式。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

2025年海峽兩岸社團交流節今（16）日上午於北京舉行開幕式，談及兩岸情勢以及海基會多次與海協會恢復聯繫與業務交流遭「已讀不回」，海基會前副董事長兼秘書長高孔廉也指出，現在台灣執政者的意識形態成為兩岸交流停滯關鍵，即使兩岸關係不融洽，陸方也並非全面「已讀不回」。他透露，雙方有通話來解決事務性問題，但是要文書正式來函，對方（海協會）沒有意願。

北京海峽兩岸民間交流促進會和朝陽區人民政府共同主辦的2025海峽兩岸社團交流節今16日在北京開幕。近百個台灣民間社團360多位台灣嘉賓參加。海峽兩岸關係協會會長張志軍，北京市政協副主席、北京海峽兩岸民間交流促進會會長王紅，海基會前副董事長兼秘書長高孔廉出席開幕式並致辭，北京市委常委、統戰部部長馬駿出席開幕式及有關活動。

▲▼ 高孔廉、北京 。（圖／記者任以芳攝）

▲高孔廉指出 ，兩岸交流停滯的關鍵並不在大陸，源於台灣執政者的意識形態。（圖／記者任以芳攝）

2025海峽兩岸社團交流節期間，海基會前副董事長兼秘書長高孔廉接受媒體採訪時，針對近期海基會多次表達「函文遭已讀不回」的情況表示，兩岸交流停滯的關鍵並不在大陸，源於台灣執政者的意識形態，基於政治立場「刻意切割兩岸、拒絕往來」，對「九二共識」有誤解與污名化。

他回顧當年協商背景說明，「雙方當時以口頭方式確認『堅持一個中國原則』，但對內涵與認知各有不同，我們表述方式一中原則，各自表述，大陸方面曾經回函告訴我們，他們尊重跟接受，這個才是真正的『九二共識』的內涵，這樣子的內涵對台灣其實是有利的，問題是他們那些人不瞭解，甚至污名化。」

針對民進黨主張「兩國互不隸屬」，高孔廉直言，「依據中華民國憲法，兩岸不是兩個國家，而是兩個地區。兩岸關係不是國際關係，因此講『互不隸屬』就是違憲。」

談及海基會稱致函海協會都是「已讀不回」，雙方交流有難度？高孔廉坦言，「過去的交流很方便，現在不能交流往來，就是因為意識形態，這個問題不能解決，恐怕以後都很難，至少在兩岸交往要表現一些善意。」

高孔廉也以過去經驗談，自己也在海基會服務，也希望海基會跟海協會能夠恢復協商、正常溝通，他也透露目前大陸海協會也並非海基會說全面「已讀不回」。

「一些事務性的事情，他（海基會）用打電話方式來解決，我知道那個是有的，可是文書上面，你說要人家正式來函，可能就不大願意。」高孔廉指出。

▲▼ 高孔廉、北京 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 高孔廉與張志軍一起參觀兩岸市集 。（圖／記者任以芳攝）

稍早，在2025海峽兩岸社團交流節開幕式上，海基會前副董事長兼秘書長高孔廉發表致辭，回顧37年來親歷兩岸關係發展的歷程，強調「牽手」象徵情誼與信任，呼籲兩岸應「不只牽手，還要心連心」，以民間交流化解隔閡、增進理解，推動兩岸關係重回和平繁榮的正軌。

高孔廉首先談到，本屆交流節主題「百團牽手、百花齊放」別具深意。他說，「牽手這兩個字非常有意義，兩個朋友之間牽手代表感情很好。閩南語裡說『看球』，意思是『另一半』，這層意涵更顯親切。」他並引用國民黨前主席吳伯雄的話指出：「兩岸的經貿交流是手牽手，兩岸的文化與基層交流是心連心。」隨後他補充說，「我們不只要牽手，還要心連心，各位說對不對？」

回顧自身經歷，高孔廉表示，他自1988年起參與兩岸工作，見證兩岸關係從「無到有」的發展歷程。當年因應民眾開放赴大陸探親，行政院成立臨時任務編組「大陸工作匯報小組」，由馬英九擔任主任委員，他則任副執行秘書，負責推動初期兩岸交流，「我稱那是兩岸交流的第一步。」

隨後陸委會及海基會的成立，標誌著兩岸交流機制化的起點。高孔廉指出，從1988年至今的37年間，他親眼見證兩岸關係的曲折起伏，「時而和平繁榮，時而緊張趨緩，感觸良多。」

他並分析兩岸關係發展的兩個高峰期，其一是1992年至1995年間的「新加坡汪辜會談」；其二是2008年後兩岸關係的「黃金時期」。當時兩岸恢復制度化協商，簽署多項協議，推動了「兩岸直航、觀光開放與ECFA架構協議」等重大成果。高孔廉說。「那是一個大交流、大合作、大繁榮的時期，非常不容易。」

不過他也坦言，兩岸關係的起伏與台灣執政的政策方向密切相關。「和平繁榮的時期，多發生在國民黨執政階段；而兩岸緊張則多在意識形態作祟之時。」提及兩岸交流出現「寒蟬效應」，如近期提出的「17條規定」限制往來，使兩岸民間互動受阻。

高孔廉強調，民間交流「是相互了解、化解歧見的重要途徑」，並呼籲持續推進。他指出，無論是經貿、高層或基層層面，「各行各業都應建立對口合作機制，形成長期、制度化往來」。

高孔廉最後強調，「兩岸關係再怎麼起伏，民間的情感始終在。只要我們願意牽手、願意連心，就一定能讓和平的花朵再次盛開。」
 

10/15 全台詐欺最新數據

海基會稱遭「已讀不回」不準確？　高孔廉：陸方有通話無回函意願

籲兩岸該回歸現實、理性、可落地　他讚郝龍斌政策務實可重新出發

籲兩岸該回歸現實、理性、可落地　他讚郝龍斌政策務實可重新出發

國民黨主席選舉即將於週六登場，近日候選人均提出兩岸政策論述看法，國民黨前駐美副代表黃裕鈞表示，「不論誰當國民黨主席，國民黨的兩岸政策都應該務實、理性、可落地」，其中，更認為候選人郝龍斌提出「五大兩岸政策」，或許可以讓兩岸回歸現實再重新出發。

張志軍重申「九二共識」：阻礙在台灣當局

張志軍重申「九二共識」：阻礙在台灣當局

吳豊山喊話海協會：說服高層重啟兩岸會談

吳豊山喊話海協會：說服高層重啟兩岸會談

陸會買單兩岸政策？　郝龍斌：不能一味討好

陸會買單兩岸政策？　郝龍斌：不能一味討好

國台辦前副主任仇開明　轉任海協會副會長

國台辦前副主任仇開明　轉任海協會副會長

高孔廉張志軍海基會海協會兩岸已讀不回

