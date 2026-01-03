搭新幹線「後座屁孩」狂踢椅背！　68%日本人選擇忍氣吞聲

▲68%的日本人表示，就算在搭車時遇到有小孩踢椅背，也不會主動制止。（AI協作圖／記者張方瑀製作，經編輯審核）



記者王佩翊／編譯

日本新聞網站TRILL發表一份最新調查顯示，有近7成的日本人在搭乘新幹線遇到後座孩童狂踢椅背的惱人情況時，會選擇忍氣吞聲，只有3成會出聲制止。受訪者直言，因為不知道對方家長是怎樣的人，為了避免出現更大紛爭，只能選擇忍耐。

日本新幹線車程動輒數小時，大多數乘客都希望在車廂內好好休息，無論是在座位上享受餐點、睡覺，或是閱讀、看電影，享受安靜的個人時光，但有時卻會被同車廂的幼童打擾。

社群媒體上經常出現民眾抱怨稱，在搭乘新幹線時，多次被坐在後座的孩童踢椅背，即使進行勸阻仍然沒有改善。日本網站TRILL在2025年11月26日至27日的2天期間透過網路問卷採訪300名18歲以上成年人，調查大家遇到類似情形時，是否會出聲制止。

在300人中，有204名（約68%）的受訪者表示，在遇到新幹線後座小孩踢椅背時，會選擇隱忍不語，只有96人（約32%）會出面制止。

選擇出聲制止的乘客中，一名30多歲男性上班族指出，「為了孩子著想，我認為放任不管並不妥當，所以會向家長反映，希望能制止」、「我曾經試圖忍耐，但他們卻反而變本加厲，繼續踢我的椅背，所以便出聲制止」、「我認為出聲制止不只是為了小孩好，也是為了家長好」等。

反之，選擇沉默的民眾則坦言，「因為不清楚對方家長是什麼樣的人，為避免引發更大紛爭只能忍耐」、「雖然家長確實有在制止孩子，但即使沒有，我大概也沒勇氣主動開口」。

值得注意的是，當問及「若是自己孩子踢前座該如何處理」時，幾乎所有有孩子的受訪者都表示會嚴厲制止並向被打擾的乘客道歉。一名40多歲女性表示，「會立刻要求孩子停止、脫鞋，並提供繪本或玩具轉移注意力，必要時甚至換座位。」